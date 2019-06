 Vol d'identité: «Il a accès à toute notre vie privée» 

Audrey Ruel-Manseau

La Presse La Presse Suivre @aruelmanseau Une famille de Boisbriand vit des heures d'angoisse depuis samedi. L'identité de Pascal Pouliot a été volée. Tous les mots de passe de ses comptes ont été changés, toutes les informations personnelles contenues dans ses courriels sont entre les mains d'un malfrat. Délit bien calculé : le voleur a frappé durant le long week-end, alors que toutes les institutions sont fermées.

Samedi, 16 h 25. Une alerte retentit sur le téléphone de Pascal Pouliot. Une transaction de 1200 $ vient d'être effectuée avec son compte PayPal pour un achat fait au magasin IKEA de Montréal. Pascal Pouliot est à Québec, chez son frère. Le calvaire vient de commencer. Le père de famille ouvre ses courriels pour comprendre la provenance de la transaction. Subitement, le message s'efface. Son coeur se serre. Il comprend que quelque chose d'anormal est en train de se tramer. Que quelqu'un d'autre utilise son compte Hotmail. Il constate que son téléphone n'a plus de réseau cellulaire et qu'il a reçu le courriel d'alerte grâce au WiFi de la maison de son frère. « J'ai tout de suite appelé Desjardins, et ils m'ont dit que je n'étais pas parmi les clients dont les informations personnelles avaient été volées et que mon compte n'avait pas de transaction suspecte. J'ai quand même fait annuler mes cartes de crédit, j'ai appelé Equifax, TransUnion, Bell... Et c'est quand Bell m'a dit que mon numéro de téléphone avait été transféré chez Telus que j'ai compris que j'avais été fraudé », raconte Pascal Pouliot. Réalisant l'ampleur de l'affaire à mesure que la soirée avance - le fraudeur a même joint un ami de la victime par son compte Messenger pour lui soutirer 1640 $ -, la famille revient dans Lanaudière durant la nuit. À 3 h dimanche matin, elle est au poste de police de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et reçoit les documents nécessaires à une déposition pour vol d'identité. Sa vie dans son téléphone Lundi soir. Dans la cuisine de sa maison de Boisbriand, l'homme est dans tous ses états et raconte en détail le récit invraisemblable du délit dont il est victime depuis deux jours. « Il a accès à toute notre vie privée. Il sait quand j'entre et sort de ma maison, parce que le système d'alarme est relié à mon téléphone. Tout est dans notre téléphone. On fait ça pour s'aider, mais aussitôt qu'on se fait pirater, on donne toute notre vie privée ! » Sur une feuille volante laissée sur le comptoir, des numéros sont gribouillés, des notes sont écrites. Voilà 48 heures que Pascal Pouliot a découvert le pot aux roses et que sa femme Anne Sebastiani et lui multiplient les appels et les démarches pour mettre fin au cauchemar.

« La bonne nouvelle, c'est que le ou les suspects laissent souvent des traces, et qu'on peut par la suite recueillir des éléments de preuve pour remonter jusqu'à eux via différentes transactions. » - Luc Larocque, inspecteur à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, hier

« Je ne vous ferai pas de cachettes que c'est rarement la fin de semaine qu'on est en mesure de faire ça. Les bureaux de crédit, les services de sécurité et les commerçants sont souvent fermés », a ajouté M. Larocque. La fin de semaine n'aide pas. Le jour férié non plus. Jamais le long congé de la fête nationale ne leur a semblé aussi interminable. « On a voulu appeler au centre antifraude à la GRC, mais c'est fermé la fin de semaine. Il faut juste se faire frauder la semaine, entre 9 h et 5 h », s'exaspérait Mme Sebastiani lorsqu'on l'a jointe dimanche. Les deux sont à bout de nerfs. En fin de journée, hier, tout ce que M. Pouliot était parvenu à récupérer, c'était l'accès à son compte Facebook.

« C'est plus facile de voler notre vie que de la récupérer. On est incapables de récupérer quoi que ce soit. Ce n'est pas possible ! » - Anne Sebastiani, femme de la victime