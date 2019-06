Qu'est-ce qui nous distingue, au juste?

Ne sommes-nous pas, au fond, qu'une masse d'individus sans autres points communs que notre propension à consommer, à manger, à nous déplacer ? Des Nord-Américains parlant français ? Les Québécois ont-ils une âme qui leur est propre ?

Il y a trois semaines, lors d'une conférence à Québec, l'universitaire anglais Paul Collier, de l'Université Oxford, est venu dire la grande importance pour une société de se définir des valeurs partagées, communes, gages de cohésion sociale et de prospérité économique. Surtout en cette ère où les immigrants sont de plus en plus nombreux à se joindre au noyau de la communauté, et où il y a un clivage entre les villes et les régions, à bien des égards.

Laïcité

La nouvelle Loi sur la laïcité de l'État, unique en son genre, a amené les Québécois à réfléchir à leur identité. Je sais, beaucoup ne sont pas fiers de cette laïcité partiellement imposée, et leurs arguments ne sont pas tous farfelus.

La bataille des principes demeurera, donc, mais les contestataires doivent tout de même convenir qu'au bout du compte, avec la clause des droits acquis, cette loi brimera directement, quoi, 72 personnes ? Des étudiants en enseignement, en droit et en techniques policières devront s'y plier et encore faut-il qu'ils aient voulu travailler dans le secteur public. On est loin - très loin - des effets imposés par l'application de la loi 101 en 1977.

Et il faut reconnaître que le principe de la laïcité de nos institutions publiques fait consensus. Que l'égalité hommes-femmes fait consensus. Que la séparation nette de la religion avec le politique, le droit et l'enseignement fait consensus. Et que la liberté de conscience demeure entière, malgré tout.

Maintenant que cette espèce de cadre identitaire a été enchâssée dans une loi - et approuvée silencieusement par les deux tiers des Québécois -, le Québec doit à tout prix éviter que la suite verse dans l'intolérance. Les Québécois doivent tendre la main aux immigrés, afin de montrer que l'intention était légitime et non motivée par le rejet de l'autre. Ils doivent faire montre d'ouverture (et réciproquement pour les immigrants, bien sûr). Il faut vivre ensemble, et bien vivre.

Cela dit, pour que les nouveaux arrivants s'y retrouvent, pour que les Français, les Colombiens, les Maghrébins et leurs enfants adhèrent aux valeurs communes et deviennent fiers d'être Québécois, il faut mieux définir ce qui nous distingue. Qui sommes-nous, au juste ?

La langue française est certainement au coeur de ce qui unit, mais ce n'est pas suffisant. Les Français parlent le français, comme bien des Sénégalais, ce qui n'en fait pas des Québécois pour autant. Et de grâce, épargnez-moi le Los Tabarnacos des années 70 comme définition, j'en pleure.

Des valeurs communes

En quoi, donc, les immigrés seraient-ils heureux de se fondre au peuple québécois ? Permettez-moi d'énoncer certains grands traits communs qui, je crois, nous définissent, bien qu'en cette matière, il n'y ait rien d'universel et d'immuable.

D'abord, nous partageons plusieurs traits communs avec l'ensemble canadien, qui nous distinguent des Américains. Qu'il s'agisse de l'importance qu'on accorde au système de santé public, de notre opposition aux armes à feu ou de notre système de justice plus libéral, notamment. Pour cela, j'aime bien le Canada.

La gauche comme la droite sont présentes dans toutes les sociétés, mais le Québec demeure une terre plus égalitaire qu'ailleurs, certainement plus qu'aux États-Unis et même qu'au Canada anglais, selon des données probantes. Le Québec a aussi été, à maints égards, avant-gardiste sur des questions sociales (garderie, assurance médicaments, aide médicale à mourir, etc.). Les Québécois sont plus nombreux, par exemple, à juger l'homosexualité légitime. Nous sommes aussi plus environnementalistes.

Et oui, merde, les Québécois sont encore plus pauvres que la moyenne canadienne, mais au rythme où vont les choses, ce ne sera plus pour longtemps, surtout quand on sait que les jeunes, brillants et très à l'aise dans la diversité, n'ont pas cette même aversion pour l'argent que leurs aînés.

Autre trait important : le Québec est l'une des sociétés les moins violentes en Amérique. Le taux d'homicides y est de 1,1 par 100 000 habitants, contre 2,0 dans le reste du Canada et 5,4 aux États-Unis. Il faut préserver cette sécurité sociale, fondement de notre liberté et de notre émancipation.

Enfin, quoi qu'on dise de notre imparfait système politique, il a favorisé la stabilité, souvent au centre, merci.

L'humour, l'humilité, la fête

Dans la vie de tous les jours, les Québécois font montre de simplicité dans leurs relations interpersonnelles. Ils passent rapidement au tutoiement, selon le contexte, et les relations patronales-syndicales sont franches et peu conformistes ; en tout cas, bien moins que chez les Français. L'humilité est une vertu. Est-ce en raison des origines modestes de la plupart ?

Les Québécois aiment beaucoup rire, taquiner ou faire rire. L'humour est un outil de communication fantastique. La joie de vivre et l'insouciance sont également des caractéristiques propres aux Québécois, au point de nuire, parfois, à leur avenir financier. Les Québécois jugent sévèrement leurs travers - réels ou imaginaires - mais sont très fiers de leurs héros, quoique souvent jaloux du succès des autres. Plutôt consensuels, les Québécois finissent majoritairement par être pragmatiques quand vient le temps de prendre des décisions critiques.

Le débat sur la laïcité a au moins fait ressortir deux principes fondamentaux qui forment notre petite société. Primo : plus que nulle part ailleurs en Amérique, la religion a progressivement été évacuée de nos institutions, et c'est une tendance qui a pris racine il y a longtemps. Secundo : le principe de l'égalité hommes-femmes est devenu fondamental, et rien ne devrait justifier qu'il ne soit pas respecté, d'une manière ou d'une autre.

N'est-ce pas Lise Payette qui, il y a 40 ans, a imposé aux femmes mariées de conserver leur propre nom de famille, une mesure unique au monde ? N'est-ce pas Pauline Marois, une autre femme, qui a réussi à rendre les écoles non confessionnelles ?

Les Québécois sont loin d'être parfaits - comme ce portrait, d'ailleurs -, mais ils sont encore bien vivants. Souhaitons que le temps pansera certaines plaies et n'empêchera pas tout un chacun de mettre la main à la pâte commune, peu importe leurs origines. Bonne fête, Québécois !