Dernier tour de piste pour Francine Grimaldi

La critique et chroniqueuse Francine Grimaldi, incontournable de la scène culturelle québécoise depuis plus de cinquante ans, tire sa révérence, ce matin.

La dame au turban et au boubou participe à sa dernière émission de radio.

« J'exerce le plus beau métier du monde, avec le métier de comédienne. La radio en direct et la télévision en direct, c'est ce qui se rapproche le plus du théâtre, a-t-elle dit ce matin à son éternel comparse Joël Le Bigot, dans Samedi et rien d'autre. Tout est frais, tout est vrai. Il n'y a pas d'excuses, pas d'échappatoire. »

Les quatre heures de l'émission de ce matin lui sont consacrées.

Fille de l'homme de théâtre Jean Grimaldi, Francine Grimaldi a grandi dans la colonie artistique montréalaise. Elle en est rapidement devenue la chroniqueuse la plus reconnaissable. Elle a surtout oeuvré à Radio-Canada, mais aussi dans les pages de La Presse à ses débuts.

Après des années à passer la nuit debout, l'heure de la retraite avait sonné. « Je profiterai de la vie sans horaire ni

deadlines. Je veux surtout faire quelques voyages, acheter un camper et aller sur la route », a-t-elle confié à Radio-Canada.

Elle a 75 ans.

« Francine Grimaldi a façonné le métier de chroniqueuse culturelle, a souligné la grande patronne de la radio de Radio-Canada, Caroline Jamet, par voie de communiqué. Avec une passion qui ne s'est jamais démentie, elle a fait la preuve que toutes les sphères de la vie culturelle pouvaient rejoindre le grand public. C'est aussi l'une de ces voix inoubliables qui, d'une génération à l'autre, font la renommée de notre radio. »