Québec donne son feu vert aux trottinettes électriques

Les utilisateurs devront être âgés de 18 ans et plus ou détenir un permis autorisant la conduite d'un cyclomoteur. Il sera interdit de transporter des passagers et de circuler sur des routes de plus de 50 km/h.

Les compagnies devront offrir gratuitement deux formations par année sur la façon sécuritaire de conduire une trottinette électrique et sur les règles de circulation.

Cette formation devra aussi être donnée dans l'application dès la première utilisation et ce, sans possibilité de sauter cette étape. Elle devra être donnée en français et en anglais.

De nouveaux panneaux seront ajoutés spécifiquement pour le stationnement des trottinettes.