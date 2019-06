 Robert Pigeon, nouveau président de l'Association des directeurs de police du Québec 

Au cours de son mandat de deux ans, le nouveau président et son nouveau conseil d'administration entendent notamment entamer une réflexion sur le modèle de la police au Québec et se pencher sur les responsabilités des corps de police lors des interventions reliées à l'itinérance et la santé mentale.

L'Association des directeurs de police du Québec compte 36 membres et collaborateurs.

Robert Pigeon continuera d'occuper sa fonction de chef de police de Québec. Le policier, qui a fait la majeure partie de sa carrière à la Sûreté du Québec, a également fait partie de l'équipe des enquêteurs de la commission Charbonneau sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans le milieu de la construction.

Ce nouveau mandat qui s'ajoute pour M. Pigeon fera vraisemblablement taire les rumeurs qui l'envoyaient éventuellement à la tête de l'Unité permanente anti-corruption ou à la Sûreté du Québec, au cas où l'actuel directeur Martin Prud'homme, relevé provisoirement à la suite d'allégations émanant du Bureau d'enquêtes indépendantes au début de l'année, ne revienne pas dans ses fonctions. Il y plusieurs semaines, Robert Pigeon a confié à La Presse que la direction, même intérimaire de la SQ et de l'UPAC, ne l'intéressait pas.

« Des gens croient que je pourrais faire un bon candidat pour l'UPAC, mais je vous confirme que je n'ai aucune intention de poser ma candidature pour ce poste », avait alors déclaré Robert Pigeon à La Presse.

