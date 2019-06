Docteur K.

Longtemps, ils n'ont rien pu faire. Depuis un an, ils ont trouvé leur messie. Un microbiologiste-infectiologue prêt à défier le consensus scientifique et à leur prescrire un traitement prolongé d'antibiotiques. Et qui accepte la carte-soleil.

Entre eux, ils s'appellent les « Lymies ». Ils ont souvent le même parcours : après avoir consulté des dizaines de spécialistes, à leurs yeux tous plus incompétents les uns que les autres, ils se tournent vers les États-Unis. Et là, c'est l'illumination.

Il existe à Beauport une famille entière qui souffre depuis des années de la maladie de Lyme. Le papa, la maman et les deux enfants de 7 et 4 ans.

Pas étonnant que ses patients proviennent d'aussi loin que Chibougamau ; il est le seul médecin au Québec à leur prescrire ce traitement. Parce qu'il est le seul à pouvoir s'écarter de l'orthodoxie médicale sans se faire réprimander, croit-il. « À cause de l'immunité que me confère ma notoriété publique. »

« Les gens qui viennent me voir sont au bout de leur piste. [...] Des tas de diagnostics ont été testés et exclus. Quand ils arrivent là, ça vaut la peine d'essayer cette ultime piste. »

« J'ai compris qu'il y avait probablement un véritable effort institutionnel pour atténuer la reconnaissance de toute forme de problème lié au Lyme parce que, plus on en reconnaissait l'ampleur, plus on reconnaissait l'ampleur du désastre lié à l'accident. »

- Amir Khadir