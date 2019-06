 Achat d'abonnés sur Instagram: une pratique «frustrante» mais «très présente» 

The Pretty Runner, personnage sur Instagram créé dans le cadre d'une enquête de La Presse, s'est acheté des abonnés, a échangé des commentaires et a utilisé des robots pour obtenir des mentions « J'aime ».

Émilie Bilodeau

La Presse La Presse Suivre @milie_b « Acheter des abonnés, c'est une pratique qui nuit aux gens qui travaillent vraiment fort pour avoir de vraies interactions sur Instagram », a réagi l'influenceuse Catherine Francoeur à la suite de la publication, hier, d'une enquête de cinq mois de La Presse pendant laquelle nos journalistes ont créé de toutes pièces un personnage sur Instagram.

The Pretty Runner s'est acheté des abonnés, a échangé des commentaires et a utilisé des robots pour obtenir des mentions « J'aime ». Malgré ses méthodes controversées, elle a été approchée par des entreprises et par la Ville de Montréal, qui lui ont offert 3500 $ en argent et en cadeaux. (Re)lisez notre reportage Catherine Francoeur est présente sur les plateformes YouTube et Instagram depuis huit ans, « avant même que le mot "influenceur" n'existe », dit-elle. Celle qui gagne sa vie grâce aux réseaux sociaux constate que son métier a changé au cours des dernières années.

« Sans dénigrer personne, au début, tout le monde se lançait sur YouTube et sur Instagram par passion parce que personne ne pouvait en vivre. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent attrayante l'idée de recevoir des trucs gratuits et des voyages. » - Catherine Francoeur, influenceuse

Mme Francoeur confirme que l'achat d'abonnés est « très présent » sur Instagram. « Sans les nommer, il y a des noms qui circulent dans le domaine », raconte-t-elle, refusant toutefois de dévoiler l'identité de ces personnes. PL Cloutier, qui a été nommé l'influenceur préféré des 18-34 ans selon un sondage Léger l'année dernière, a aussi commenté le reportage publié dans La Presse. « OMG ! ! Hahaha wow ! Moi-même je serais tombé dans le panneau je pense ! Les photos sont vraiment belles et y'a tellement d'effort dans ce compte que de vrais abonnés auraient fini par arriver avec le temps ! Presque déçu que ça arrête ! », a-t-il écrit sur le compte de The Pretty Runner, une fois sa véritable identité révélée, hier. Il n'a pas été possible de le joindre au téléphone. La blogueuse Mayssam Samaha a répliqué à son commentaire sur Instagram. « C'est pas vrai PL que les abonnés finissent par arriver parce que tu fais du beau contenu. Je considère mon contenu pas pire, j'y travaille fort et je n'ai jamais utilisé aucun service externe mais les abonnés n'arrivent malheureusement pas. » Mayssam Samaha est l'auteure du blogue Will Travel for Food. Elle est inscrite à Instagram depuis huit ans et elle publie régulièrement des photos de cuisine et de voyage. Malgré tout, elle ne compte que 5127 abonnés.

« C'est un peu frustrant comme ancienne sur Instagram de voir des comptes qui débutent et qui me dépassent en nombre d'abonnés. Je sais à quel point c'est difficile d'en gagner de nouveaux. » - Mayssam Samaha, blogueuse, en entrevue avec La Presse