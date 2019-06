 Le Téléthon Enfant Soleil récolte près de 20,2 millions 

Quelques heures après la conclusion du 32e téléthon qui aura duré 15 heures, l'organisation de l'événement a précisé que le montant amassé de 20 174 847 $ avait été un record. Elle ajoute qu'au fil des ans, plus de 240 millions ont été remis partout dans la province grâce à l'événement.

Le téléthon a été diffusé sur le réseau TVA en direct du Centre de foires d'ExpoCité à Québec. Plus de 2500 bénévoles, partenaires, artistes et techniciens et préposés aux centres d'appels ont contribué à l'événement principalement animé par Annie Brocoli et Maxime Landry. De nombreux artistes se sont produits, dont Lara Fabian, Robby Johnson, Mario Pelchat, Ginette Reno et Nathalie Simard.

Opération Enfant Soleil amasse des fonds dans le but de soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité. Les organisateurs affirment que grâce aux sommes recueillies, plus d'une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques du Québec.