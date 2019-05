L'ex-président Barack Obama est à Ottawa

L'ex-président américain Barack Obama a été chaleureusement accueilli à son arrivée au Centre Canadian Tire à Ottawa, vendredi soir, où il est de passage pour livrer un discours et répondre à des questions.

En 2016, lorsqu'il était toujours président, Barack Obama s'était adressé au Parlement canadien et avait reçu une longue ovation à la Chambre des communes.

En 2009, peu de temps après son assermentation, M. Obama avait choisi le Canada pour sa première visite à l'étranger. Donald Trump n'a toujours pas visité Ottawa, mais sa présence au sommet du G7 dans la région de Charlevoix avait amené les relations canado-américaines à un nouveau creux.

En quittant le Canada, M. Trump avait qualifié le premier ministre Justin Trudeau de « très malhonnête et faible ».

Le ton était toutefois plus amical, jeudi, lors de la visite de Mike Pence. Il a déclaré que la relation entre le Canada et les États-Unis n'avait jamais été aussi forte, et que c'était en partie grâce à Justin Trudeau.

Depuis qu'il a quitté la présidence en janvier 2017, Barack Obama a offert plusieurs conférences dans l'ensemble du pays. En juin 2017, il avait prononcé un discours à Montréal devant plus de 6000 personnes entassées au Palais des congrès de la métropole.

À Ottawa, le coût des billets commençait à 75 $.