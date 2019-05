Barack Obama à Ottawa en soirée

L'ex-président américain Barack Obama sera de passage à Ottawa vendredi soir pour livrer un discours et répondre à des questions.

En 2016, lorsqu'il était toujours président, Barack Obama s'était adressé au Parlement canadien et avait reçu une longue ovation à la Chambre des communes.

L'événement, organisé par le groupe de réflexion 2020, se déroulera au Centre Canadian Tire d'Ottawa et survient au lendemain de la visite du vice-président Mike Pence au nom du président actuel Donald Trump, qui est décidément moins populaire au Canada que son prédécesseur.

En quittant le Canada, M. Trump avait qualifié le premier ministre Justin Trudeau de «très malhonnête et faible».

Le ton était toutefois plus amical, jeudi, lors de la visite de Mike Pence. Il a déclaré que la relation entre le Canada et les États-Unis n'avait jamais été aussi forte, et que c'était en partie grâce à Justin Trudeau.

Depuis qu'il a quitté la présidence en janvier 2017, Barack Obama a offert plusieurs conférences dans l'ensemble du pays. En juin 2017, il avait prononcé un discours à Montréal devant plus de 6000 personnes entassées au Palais des congrès de la métropole.

À Ottawa, le coût des billets commençait à 75 $. Il semblait toujours rester des billets en fin d'après-midi.