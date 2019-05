 Des «anges gardiens de Snowden» veulent être accueillis au Canada 

L'association For the Refugees a déjà permis à une Philippine et sa fille ayant aidé M. Snowden à obtenir l'asile au Canada.

L'ONG a ajouté vendredi un «volet humanitaire» et de «réunification familiale» à la demande de statut de réfugié de quatre personnes toujours à Hong Kong et menacées d'expulsion, a déclaré lors d'une conférence de presse à Montréal Guillaume Cliche-Rivard, avocat en droit de l'immigration.

Sept personnes ont brièvement caché le fugitif Edward Snowden en 2013 à Hong Kong, dont la Philippine Vanessa Rodel et sa fille Keana, qui ont obtenu l'asile et sont arrivées au Canada fin mars.