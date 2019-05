Conseil général de la CAQ: la boîte à surprises

(Québec) Depuis un mois, les stratèges de la CAQ savent que leur conseil général « Pour une économie verte », cette fin de semaine à Montréal, risque d'être une boîte à surprises. Il y a quelques semaines, l'environnementaliste Dominic Champagne est devenu membre du parti de François Legault. À la même époque, il déclarait publiquement « mettre au défi François Legault de lancer un seul message qui puisse convaincre et rassurer la jeunesse du pays ».

En fin de semaine, il pourra lancer ce défi face à face. Bien sûr, il s'est engagé à ne pas faire dérailler l'événement, ces rassemblements de militants sont toujours un temps fort pour l'image d'un parti politique. Mais chez François Legault, on sait déjà que le point de presse, incontournable, que fera Champagne en marge du rassemblement militant mobilisera beaucoup d'attention médiatique. Ce sera bon pour son « Pacte pour la transition », qui visait 1 million de signatures - après six mois, on est encore au quart de l'objectif.

Bien des syndicalistes ont déjà acheté des actions de sociétés pour se présenter à leur assemblée annuelle. Mais il n'y a pas beaucoup de précédents à une telle intrusion d'un corps étranger dans un parti politique. Au PQ, Marc Laviolette, le ténor du défunt SPQ libre, marque d'un coup de gueule chaque conseil national, mais le syndicaliste est un péquiste pur jus, ex-candidat et président d'association. Chez les libéraux, Martin Drapeau avait, seul, réclamé une commission d'enquête sur la corruption bien avant que Jean Charest ne déclenche la commission Charbonneau. Mais là encore, Drapeau était un militant de longue date du PLQ.

L'Environnement gérera le Fonds vert

Le plan de match de la CAQ en matière d'environnement paraît tracé, mais s'annonce peu audacieux. Avant les vacances d'été, Québec annoncera les modifications qu'il entend apporter à la gestion du Fonds vert - la brochette des annonces du budget de mars a puisé 1 milliard dans cette cagnotte. Au-delà des barèmes et des critères, les hauts fonctionnaires comprennent une chose : le Fonds vert sera intégré au Ministère et relèvera du titulaire de l'Environnement. Un décideur, un responsable. C'est la marotte de François Legault, ont décodé les mandarins qui l'ont entendu il y a deux semaines dans un forum privé. Depuis des mois, les évaluations négatives s'empilent au sujet du fonds, aux lignes de commandement nébuleuses, devenu avec le temps un bar ouvert pour l'ensemble des ministères. Il a même financé le design des ailerons pour les appareils d'Air Canada.

Le manque de fermeté des engagements de François Legault en matière d'environnement laisse les verts sur leur faim.

Il reconnaissait ne pas s'être occupé suffisamment du réchauffement climatique à la formation du gouvernement en octobre. Il n'aurait pas donné le feu vert à la cimenterie McInnis, le plus important pollueur au Québec, mais maintenant qu'elle est exploitée, le gouvernement va faire avec. On nous annoncera sous peu qu'on injectera beaucoup de fonds publics pour qu'elle passe de l'énergie fossile à « la biomasse » comme source d'énergie, ou, plus simplement, qu'elle brûle du bois plutôt que du charbon !

L'Alberta en colère

François Legault aura Dominic Champagne devant lui, comme panéliste au conseil général. Mais dans le fond de la salle circulera le spectre de Jason Kenney, le nouveau premier ministre de l'Alberta, assurément le prochain champion du courant conservateur au pays. La déclaration de M. Legault sur « l'énergie sale » de l'Ouest marque encore les esprits en Alberta.