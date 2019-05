Le Québec de la laïcité: réparer le monde

Huit kilomètres de choses tranquilles, au centre-ville. On y a aménagé une piste cyclable, on a planté des arbres et, à la fin, ce qui était la poubelle liquide de la ville a fini par ressembler à son poumon.

Tant qu'on n'en brasse pas trop le fond, le lac Osisko est un terrain de jeu magnifique. Une digue ferme la partie qui borde la ville. Un père et son fils pêchaient dans une embarcation. Le gouvernement a déversé dans le lac 80 000 dorés depuis 20 ans. Mais, quand la baignade est déconseillée, qui a envie de manger du doré ? Il vaut mieux « limiter » sa consommation, disent les autorités...

« Sais-tu, il est encore petit, on va le remettre à l'eau... »

Le lac est dans un meilleur état, mais, comme pour certains coins de l'âme humaine, mieux vaut ne pas trop farfouiller dans les sédiments... Longtemps, au siècle dernier, la Noranda y a déversé des produits chimiques, et la ville, ses égouts.

Les bateaux à moteur ne sont pas interdits, mais prière d'y aller délicatement... Un humoriste en tournée au Québec un certain été avait fait un tour avec son gros bateau et avait fait changer la couleur du lac avec son hélice. On en parle encore.

***

Aucune photo, aucun film ne peut traduire ce qu'est devenu Malartic.

Les gens ici ont accepté massivement que leur ville ait été en partie déplacée, défigurée, pour faire place à la mine à ciel ouvert Canadian Malartic, d'Osisko. Le débat est clos.

Mais on n'a pas idée à quel point la mine a débordé la ville.

En roulant vers Val-d'Or, on entre dans Malartic et on voit dès le centre-ville des buttes grisâtres derrière une lisière d'arbres. Et ça continue, ça continue, ça continue sur des kilomètres après Malartic.

Je me suis arrêté pour prendre une photo d'un tout petit bout de l'opération. Au loin, des points jaunes comme des camions jouets circulaient. Ce sont évidemment des engins gigantesques. Impossible en vérité d'embrasser la mine d'un coup d'oeil.

Celle-là est visible, spectaculaire, monstrueuse, à ciel ouvert. Mais ce ne sera pas la dernière cicatrice sur le territoire. Il y en aura d'autres. Sur toute la faille de Cadillac, entre Rouyn et Val-d'Or, plein d'autres projets sont sur la carte. Ça prospecte fort, ça fore fort.

***

Ils sont cinq attablés à l'atrium de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Au plafond flottent les drapeaux de toutes les nationalités représentées ici, et il manque de place. C'est une suite historique cohérente, Rouyn, ville minière ayant toujours été plus cosmopolite que les villes « de bois ».