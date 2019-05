Le Québec de la laïcité: ville de bois

La ville est blottie contre le lac. Dans les villes du Nord, les rues sont larges, à cause de l'avenir, et on stationne en diagonale.

C'est samedi soir et une Mustang pimpée va et vient dans la rue principale, qui s'appelle en fait 3e Rue. Autrement, c'est tranquille au centre-ville de Chibougamau.

Au bar de l'hôtel, un ouvrier de la mine de diamants Stornoway entre deux séjours de deux semaines sirotait une autre bière.

« Tu connais pas les Chantiers Chibougamau ?! Tu pars pas d'ici sans visiter ça ! »

C'était une injonction.

Le lendemain matin, je me suis avancé à l'entrée des immenses installations, à cinq rues du centre. Tout était silencieux.

J'ai été attiré par une immense pile de billots d'épinettes couchés. Ça faisait peut-être six ou huit mètres de haut. Tiens, une autre, une autre encore...

J'ai pénétré dans ce labyrinthe, c'était comme le quartier d'une ville, en fait c'était une ville de bois : des rues et des rues d'épinettes ébranchées qui remplissaient l'air froid de leur parfum.

L'endroit s'appelle Chantiers Chibougamau et c'est non seulement le plus gros employeur, mais la fierté de cette ville de 7500 habitants blottie contre le lac du même nom.

Les nouveaux paddocks de la Formule 1 ? Les structures viennent d'ici. Les arches du Centre Vidéotron aussi. Plusieurs ponts en bois tout récents. Un immeuble de 13 étages en bois massif, le plus haut du genre au Québec...

***

Je suis au Coq rôti avec Marcel Talbot, qui travaille là depuis 1973. Il a commencé à 16 ans comme journalier et dans ce temps-là, l'usine faisait du bois d'oeuvre dans sa plus simple expression.

« On n'était même pas sûr d'avoir une paye le jeudi. Je faisais 75 $ par semaine, tous mes amis travaillaient pour le double dans des mines. J'avais essayé ça, la mine, j'ai travaillé sur une foreuse à diamants à 15 ans. Mais dans une mine, t'es dans un trou, t'es mort avant d'être mort. Mon père m'avait dit : ‟Si t'as la chance de pas travailler dans une mine, prends-la." »

De scierie « ordinaire », l'entreprise s'est lancée petit à petit dans les deuxième et troisième transformations. Elle participe à une petite révolution dans la construction au Québec qui remet le bois en valeur.

On ne se contente plus de faire des « 2 x 4 ». En important les techniques européennes, ils fabriquent en les jointant des structures totalement en bois, ce qu'on ne voyait à peu près pas au Québec, pourtant pays de produits forestiers par excellence...

***

Ils vont chercher le bois jusqu'à trois heures de route. Ils font des coupes à blanc morcelées, selon les directives du Ministère, qui changent chaque année : en damier, en triangle, pas plus de 40 % de chaque territoire... Et selon les permissions en territoire cri. « On plante autant qu'on coupe », dit Marcel Talbot. Mais comme il faut 75 ans pour qu'une épinette noire pousse, ils sont loin d'avoir cueilli ce qu'ils ont semé.

Le bois d'ingénierie, c'est obligatoirement de l'épinette. Il y a bien le cyprès, qui « pousse comme du pissenlit, ça devient gros comme ça en 20 ans », c'est-à-dire comme une cuisse d'Alex Harvey, disons. Mais il y a trop de noeuds pour faire de bonnes poutres.

« Le sapin, c'est le fun la première journée, ça sent vraiment autre chose, c'est fort, mais après une semaine, t'es écoeuré. » Ça fait pour le colombage, mais pas pour l'ingénierie.

***

De temps en temps, on voit encore le fondateur à l'usine. Lucien Filion a plus de 90 ans, et c'est sa famille qui a pris la relève.

« C'est fermé la fin de semaine. Il a toujours dit : ‟Je fais mon argent à Chibougamau, je veux la dépenser à Chibougamau." Sans lui, je sais pas où serait la ville... »

Pour attirer de la main-d'oeuvre, les mines font des horaires 14-14 : on travaille deux semaines, congé deux semaines.

L'effet net, c'est que les ouvriers viennent pour la plupart de l'extérieur de la région et repartent aussitôt leur congé arrivé, pour aller dépenser leur paye au Sud. Et comme les jeunes ici aussi désertent massivement...

« On a des jobs à offrir, on a de la misère à les combler. Si tu sais rien faire, je t'engage demain à 23 $ de l'heure. »

Ça tombe bien, je ne sais absolument rien faire. Je note ça.

« Avec l'immigration, si on commençait par remplir le Nord, on n'aurait pas ce problème-là, opine-t-il. Nous, on recrute aux Philippines.

- Pourquoi des Philippins ?

- Ils nous ressemblent. Ils sont catholiques. Ils sont travaillants. »

Je comprends qu'il n'a rien contre l'interdiction des signes religieux à l'école, etc.

***