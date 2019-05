Cohue chez les soeurs de Sainte-Anne

Laïcité et spiritualité

De nombreux autres biens, de plus grande valeur, seront vendus à l'encan plus tard, ou ont été remis au musée de Lachine.

Les Soeurs de Sainte-Anne ont vendu leur maison-mère bâtie en 1906 à la Ville de Montréal qui s'est engagée, avec un partenaire, à réaliser près de 250 logements sociaux, des unités pour personnes âgées et des petits commerces de proximité, notamment.

Les religieuses pensaient récolter 10 000 $ durant la fin de semaine ; elles avaient atteint plus du double après la journée de samedi seulement.

La porte du local s'ouvre, et soeur Céline est à nouveau interrompue : « La petite table en céramique à 50 piastres, on peut-tu la baisser ? », s'enquiert soeur Denise Cloutier.

Plus de 20 000 $ recueillis

Résultat, il ne restait à peu près plus rien, si bien que les religieuses ont passé la soirée à parcourir leur maison pour trouver d'autres objets à offrir aux visiteurs.

« Il y avait une file d'attente d'une heure et quart pour entrer », s'étonne-t-elle encore.

« On ne s'attendait pas à tant de personnes », confie soeur Céline à La Presse, disant avoir été surprise de la cohue de la première journée, samedi.

« Je pensais que j'en aurais trop ! On ne s'attendait jamais à avoir autant de monde. » - Soeur Christine Mailloux

« C'était dépassé », dit-elle, estimant que ce l'est tout autant pour les autres voiles, aujourd'hui.

Mais elle ne considère pas pour autant que le projet de loi va trop loin et souligne qu'il n'est peut-être pas une mauvaise chose de mettre des limites.

Les objets vendus en fin de semaine par les soeurs de Sainte-Anne proviennent surtout d'autres maisons tenues par les religieuses ailleurs au Québec qui ont fermé leurs portes avec le temps.

Tableaux, bibelots, vaisselle, meubles : des milliers d'objets ont trouvé preneurs, comme cette grande bibliothèque achetée par Chrislain Yombuen et Chimene Meguieng, un couple de Camerounais récemment arrivé au Québec, qui habite tout près des religieuses.

« Acheter ici a une valeur plus grande qu'acheter dans la rue », affirme M. Yombuen, qui se dit croyant et se réjouit d'avoir pu en apprendre sur l'histoire des soeurs de Sainte-Anne et d'Esther Blondin.

La vente de ces objets ayant fait partie de la vie des religieuses est une façon de poursuivre leur mission de faire connaître le bon Dieu, dit soeur Céline, qui prévoit organiser d'autres ventes du genre d'ici leur déménagement dans leur nouvelle résidence, prévu à la fin de 2021.

« Je trouve que c'est un beau partage, une belle façon de se faire connaître même si on décline. »