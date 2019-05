 L'automobile gagne du terrain à Québec, révèle une étude du MTQ 

(Québec) Le nombre de véhicules a augmenté plus rapidement que la population à Québec dans les dernières années, et l'utilisation des transports en commun a baissé, révèle une étude dévoilée jeudi par le ministère des Transports.

L'auto a accaparé 78 % des déplacements en 2017 dans la région Québec-Lévis, révèle l'enquête origine-destination. C'est davantage qu'en 2011 (75 %).

En contrepartie, une part moins importante des déplacements s'est faite en transports en commun en 2017 (6,5 %) que six ans plus tôt (6,8 %). En fait à Québec et Lévis, il y a eu sur cette période plus de déplacements à la marche (9,2 %) qu'en transports en commun.

Les résultats de cette étude indiquent que Québec suit donc une tangente inverse à celle de Montréal. Dans la métropole, le nombre de navetteurs qui choisissent les transports en commun monte lentement année après année. En 2016, 23,5 % des navetteurs dans la grande région de Montréal avaient choisi les transports en commun.

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) note cependant que l'achalandage a augmenté en 2018, depuis que des investissements ont été faits dans le réseau. Le RTC fait valoir qu'un tramway à Québec viendrait rehausser le nombre d'usagers.