Jusqu'à 8000 cyclistes attendus au Tour du silence

Au Québec, le 10e Tour du silence, chapeauté par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), se déroulera simultanément dans 23 municipalités. L'événement attire généralement entre 4000 et 8000 cyclistes à l'échelle provinciale, selon la directrice technique du volet Cyclisme pour tous de la fédération, Amélie Lepage. Elle explique cet écart par l'événement qui est tributaire des conditions météorologiques, mais aussi par le fait que les participants n'ont qu'à se présenter sur les lieux un peu avant le coup d'envoi.

« C'est possible de se présenter sur place le jour même. Le départ se fait vers 18 h 30, mais on conseille aux gens d'arriver un peu à l'avance. On est escorté par des policiers. Les gens vont rouler en un seul cortège, un seul groupe, à vitesse relativement réduite pour faire en sorte que ce soit accessible à tous et ça va durer tout au plus une heure habituellement, » affirme Mme Lepage.

Le parcours du Tour du silence varie entre 8 km et 20 km d'un endroit à l'autre. Les enfants y sont les bienvenus puisqu'il se déroule à vitesse réduite. L'accès est gratuit sur les 23 parcours québécois, mais le port du casque est obligatoire pour pouvoir participer à l'événement qui se déroule sous escorte policière.

Dix personnes à vélo ont perdu la vie au Québec en 2018, selon le bilan routier de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) qui a été dévoilé jeudi dernier. À cela s'ajoutent les 1484 cyclistes qui ont été blessés sur les routes du Québec l'an dernier, dont 67 ont subi des blessures graves.

Encore une fois cette année, les porte-parole du Tour du silence au Québec sont Maxim Martin et sa fille Livia, qui ont vécu la perte d'un être cher dans un accident de vélo. L'ami de coeur de Livia Martin, un jeune homme de 18 ans, Clément Ouimet, a perdu la vie de 4 octobre 2018 après avoir été heurté par un véhicule utilitaire sport (VUS) sur la voie Camillien-Houde qui traverse le mont Royal à Montréal. C'était d'ailleurs le parcours emprunté lors du Tour du silence de l'an dernier à Montréal.

Cette année, le départ se fera du parc du Pélican dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie-La Petite-Patrie-La-Petite-Patrie

Des arrêts symboliques seront parfois effectués afin d'honorer la mémoire des défunts cyclistes. Parfois, des messages seront livrés par des proches et amis des victimes.

« Dans certains tours cyclistes à travers la province, on va parfois s'arrêter pour déposer une gerbe de fleurs à l'endroit d'un décès, quand le parcours le permet, indique Amélie Lepage. Dans certaines villes, il y a des mémoriaux qui ont été installés et souvent la sensibilisation va se faire avant le départ. Par la suite, la randonnée va se faire relativement en silence. »

L'événement a aussi pris une tournure de sensibilisation au fil des ans, selon Mme Lepage. Elle y voit l'occasion de prendre une pause pour réfléchir à notre comportement sur la route et l'améliorer, peu importe derrière quel volant on se retrouve.

La liste des 23 Tours du silence qui prendront le départ à 18 h 30 le mercredi 15 mai

- TDS Amos

- TDS Amqui

- TDS Baie-Comeau

- TDS Blainville

- TDS Bromont

- TDS Dolbeau-Mistassini

- TDS Drummondville

- TDS Gaspé

- TDS Gatineau

- TDS Granby

- TDS Laval-Rive-Nord

- TDS Lévis

- TDS Matane

- TDS Montmagny

- TDS Montréal

- TDS des Pays-d'en-Haut

- TDS Québec

- TDS Repentigny

- TDS Saguenay

- TDS Saint-Hyacinthe

- TDS Rive-Sud

- TDS Saint-Jean-sur-Richelieu

- TDS Sherbrooke