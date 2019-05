Bienvenue dans votre nouvelle application

Parcourez plus de 120 articles par jour

Les lecteurs de La Presse sont curieux et ouverts aux tendances et à la découverte. En décloisonnant l'architecture de la nouvelle application, La Presse est heureuse d'offrir à ses lecteurs toute la valeur de ses contenus. Cette nouvelle version de l'application offre encore plus de sujets originaux et de contenus riches, facilement accessibles à travers une navigation simple et conviviale. La nouvelle application mobile de La Presse offre également un menu qui permet aux lecteurs de consulter les nouvelles, une section à la fois, comme l'offrent LaPresse.ca et La Presse+.

Une présentation visuelle unique, lumineuse et vivante

La nouvelle application permet à La Presse de mettre de l'avant les talents de ses artisans en présentant les contenus de façon moderne et lumineuse. Rendez-vous dans l'App Store ou le Google PlayStore pour télécharger la mise à jour de l'application.