Jeune fille de 15 ans disparue

La jeune fille de 1,70 m pesant 56 kg a été vue pour la dernière fois à Saint-Léonard le 7 mai. Elle portait alors un legging gris avec des barres noires aux genoux et un sac à main rose.

Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité. Le SPVM souligne qu'elle pourrait avoir de mauvaises fréquentations et pourrait fréquenter les parcs et restaurants de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard ou Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension.

Les personnes ayant de l'information sur sa disparition sont invitées à communiquer avec le 911 ou avec leur poste de quartier, ou encore à transmettre l'information de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.