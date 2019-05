Les libéraux de nouveau accusés d'ingérence politique

L'accusation d'abus de confiance avait été déposée à l'issue d'une enquête de deux ans menée par la GRC à la suite de la fuite d'informations confidentielles à propos d'un contrat de conversion d'un navire ravitailleur. Le contrat en question avait été négocié par le gouvernement conservateur de Stephen Harper et conclu par le gouvernement libéral de Justin Trudeau en 2015. Il prévoyait la conversion et la location à la marine d'un navire de soutien temporaire.

« Mais je vous rappellerais dans ce cas-ci que [...] le Bureau du Conseil privé détient les documents que nous réclamons depuis six mois. Et, à ce jour, le vice-amiral Norman n'a toujours pas eu accès à ces documents. [...] Et les gens qui nous empêchent d'obtenir ces documents font partie du gouvernement. »

« Le premier ministre a tenté de s'ingérer dans un contrat naval et, quand il s'est fait prendre, il a tenté de détruire la réputation et la carrière d'une personne qui s'est tenue debout. Nous avons déjà vu cela, c'est une dangereuse habitude de ce gouvernement. » - Andrew Scheer, chef du Parti conservateur

Le chef conservateur Andrew Scheer a soutenu que ce dossier était une preuve de plus que le premier ministre Justin Trudeau s'ingère dans les causes judiciaires, établissant un lien avec la controverse de SNC-Lavalin.

Le chef d'état-major de la défense, Jonathan Vance, a signalé par voie de communiqué que Mark Norman pourrait réintégrer l'armée à la lumière de la suspension de l'acte d'accusation. Car cela « modifie les circonstances qui m'ont poussé à relever le vice-amiral de ses fonctions militaires en janvier 2017 », et « dans ce contexte, je discuterai avec le vice-amiral Norman de son retour à ses fonctions militaires dès que possible », a-t-il déclaré.

« Cela m'a causé beaucoup de tort. L'impact émotif et financier de toute cette épreuve a été énorme. J'ai une histoire importante à raconter que les Canadiens vont entendre et ont besoin d'entendre. J'ai l'intention, au cours des prochains jours, de raconter cette histoire », a-t-il déclaré.

En conférence de presse à Ottawa après l'annonce de la suspension de l'accusation, le principal intéressé a dit souhaiter une chose dans l'immédiat : réintégrer ses fonctions le plus rapidement possible.

Le vice-amiral Norman aura passé près de deux ans à voir sa réputation salie sur la place publique. En conférence de presse, il a raconté à quel point cette histoire avait affecté sa famille - ce qu'il a fait aux côtés de la redoutable avocate torontoise Marie Henein et de son équipe, dont les honoraires doivent être assez élevés. Pourrait-il déposer une poursuite ?

Mélanie Marquis

L'avocate de l'officier supérieur n'a pas écarté cette option, mais elle a affirmé qu'il était trop tôt pour répondre à cette question. « Nous venons tout juste de sortir de la Cour après deux années de bataille épique. Nous ne pensons pas à cela à l'heure actuelle. Nous allons évaluer cela un autre jour », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Le camp Norman aurait-il des raisons de s'adresser aux tribunaux ? Pas vraiment, selon l'avocat Michel Drapeau.

« Je ne pense pas qu'il y ait matière là-dedans à une poursuite judiciaire pour aller chercher des dommages pour compenser les pertes, les dépenses encourues. » - L'avocat Michel Drapeau à La Presse

Il n'y a selon lui « pas de recours » possible, à moins que l'on puisse prouver qu'il y a eu « malice ou grossière incompétence » de la part de la poursuite. « Il y a une possibilité qu'il y ait un règlement qui soit fait à l'amiable - parce que, politiquement parlant et au niveau médiatique, il y a tout un mouvement de sympathie pour [Mark Norman] -, mais ce serait à titre gracieux, pas parce qu'il y a eu une poursuite judiciaire », a indiqué Me Drapeau.

Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a annoncé hier que le gouvernement allait couvrir les frais juridiques de Mark Norman.

Le chantier Davie satisfait

Davie s'est réjoui hier du dénouement de l'affaire, se disant à la fois « soulagé » et « heureux » de la suspension de l'accusation contre le vice-amiral. « On a senti un courant de sympathie à travers le Canada à l'égard de M. Norman, qui a une intégrité irréprochable », a affirmé le vice-président aux affaires publiques du chantier maritime de Lévis, Frédérik Boisvert. « Aujourd'hui, c'est la journée de Mark Norman et on va se limiter à dire qu'on est très, très contents du résultat du procès. C'est une excellente nouvelle pour lui et sa famille, qui a dû passer à travers des mois assez éprouvants », a-t-il ajouté en entrevue avec La Presse, ne souhaitant pas commenter davantage l'affaire. M. Boisvert a cependant souligné que M. Norman était un « joueur important » pour le renouvellement de la flotte canadienne et que son « talent » était « indispensable » pour le Canada. Davie était demeuré silencieux depuis l'éclatement de la controverse et avait offert sa collaboration aux enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada. - Fanny Lévesque, La Presse

Le devoir des procureurs

La professeure de droit criminel de l'Université d'Ottawa Jennifer Quaid rappelle qu'il est du devoir des procureurs de suspendre une poursuite lorsqu'ils considèrent qu'il n'y a plus de perspective raisonnable de condamnation. La décision des procureurs du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) demeure néanmoins étonnante à ce stade du processus et en raison de la sensibilité de l'affaire. « C'est certain que, dans un cas aussi médiatisé et politisé [...], les procureurs font davantage preuve de prudence avant de procéder, et donc, s'ils ont déposé des accusations, c'est qu'ils avaient cette possibilité raisonnable de condamnation », a-t-elle expliqué à La Presse. La professeure a précisé qu'il n'y avait « aucun indice qui suggère que la poursuite s'est mal conduite ou qu'elle a fait l'objet d'influence, mais ça n'empêche pas la question plus large, à savoir si, à l'intérieur du gouvernement, des personnes n'ont pas fourni la collaboration nécessaire ». - Fanny Lévesque, La Presse