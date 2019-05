Inondations: la situation est stable au Québec

Ainsi, selon les données provisoires publiées à 11 h, la Sécurité publique faisait état de 5448 maisons inondées et de 10 338 personnes évacuées, soit le même nombre que le dernier bilan communiqué samedi soir. Seul changement peu significatif, on comptait une résidence isolée de plus, soit 3889.

Les régions les plus touchées sont encore les Laurentides et l'Outaouais.

Dans les Laurentides, on dénombre 1929 maisons inondées et 6224 personnes évacuées, dont 736 et 5506 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac où on tentait encore de réparer la digue naturelle qui a cédé la semaine dernière, permettant aux eaux du lac des Deux Montagnes de se déverser dans les rues d'une partie du territoire de la municipalité.

En Outaouais, les autorités font état de 2005 maisons inondées et de 3187 personnes évacuées. À Gatineau, seulement, on recensait 1981 personnes évacuées.

Ailleurs, 358 personnes n'avaient pu regagner leur domicile en Montérégie, dont 305 à Rigaud. On comptait 210 personnes évacuées à Montréal et 266 à Laval.

Sur le site internet d'Urgence Québec, on indiquait que « l'analyse des données météorologiques et hydrologiques indique qu'un risque d'inondation demeure pour certaines régions ». Il était mentionné qu'elles dépendent « des effets du gel nocturne, du type de précipitations à venir, et de leur étendue dans les différents bassins versants, ainsi que des prochains systèmes météorologiques ».

Tout comme la veille, les Forces armées canadiennes procèdent « actuellement à un repositionnement des troupes et des véhicules lourds afin de s'adapter aux besoins ». L'armée souligne que ses soldats demeurent « disponibles pour appuyer les demandes éventuelles en lien avec notre mandat ».

Un hélicoptère de l'armée a apporté samedi du carburant pour la station d'épuration servant au traitement des eaux usées de Saint-Joseph-du-Lac, dans les Laurentides.

Inondations majeures

Lac des Deux Montagnes, à Pointe-Calumet, en baisse

Rivière de la Petite Nation, en amont de Ripon, en baisse

Rivière des Outaouais, à la baie Quesnel, en baisse

Rivière des Outaouais, à Baie de Rigaud, en baisse

Inondations moyennes

Fleuve Saint-Laurent, au lac Saint-Pierre, en hausse

Lac des Deux Montagnes, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en hausse

Lac des Deux Montagnes, à Terrasse-Vaudreuil, en hausse

Rivière des Mille Îles, en amont du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en hausse

Rivière des Mille Îles, en aval du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en baisse

Rivière des Mille-Îles, à Bois-des-Filion, en baisse

Rivière des Outaouais, à la marina de Hull, en baisse

Rivière Gatineau, à Gatineau, en hausse

Inondations mineures

Fleuve Saint-Laurent, à Montréal, près du boulevard LaSalle, en hausse

Fleuve Saint-Laurent, à Lanoraie, en baisse

Fleuve Saint-Laurent, à Batiscan, en baisse

Fleuve Saint-Laurent, à Bécancour, en baisse

Fleuve Saint-Laurent, à Trois-Rivières, en baisse

Fleuve Saint-Laurent, à Port-Saint-François, en hausse

Fleuve Saint-Laurent, à Sorel, en baisse

Lac Champlain, à Saint-Armand, en baisse

Lac des Trente et Un Milles, à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, en baisse

Lac Maskinongé, à Saint-Gabriel-de-Brandon, en baisse

Lac Memphrémagog, à Memphrémagog, en hausse

Lac Saint-Louis, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en hausse

Rivière des Outaouais, à Ottawa, en hausse

Rivière des Prairies, à la tête des rapides du Cheval Blanc (chenal sud), en baisse

Rivière Noire, en amont de Sainte-Émélie-de-l'Énergie, en hausse

Rivière Richelieu, à Carignan, en baisse

Rivière Richelieu À Saint-Jean-sur-Richelieu, en baisse

Rivière Saint-François, en aval du barrage Aylmer, en hausse

Surveillance

Fleuve Saint-Laurent, à Cap-à-la-Roche, en baisse

Lac Aylmer, au quai de la municipalité de Stratford Surveillance, en baisse

Lac Champlain, à Rouses Point, en baisse

Lac Louise, à Weedon, en baisse

Lac Saint-Louis, à Pointe-Claire, en hausse

Rivière des Mille Îles, à Terrebonne, en baisse

Rivière du Diable, en amont du pont de la route 117, en baisse

Rivière du Lièvre, en amont de Lac-Saint-Paul, en hausse

Rivière du Nord, en amont de Saint-Jérôme, en hausse

Rivière Harricana, en aval d'Amos, en hausse

Rivière L'Assomption, à Joliette, en hausse

Rivière Ouareau, aux chutes Dorwin, en baisse

Rivière Richelieu, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, en hausse