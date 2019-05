Demande de visite au Canada: Carles Puigdemont escroqué

M. Puigdemont a fait affaire avec l'un de ces sites, canadianeta-visa.com, qui facture 93 $ pour remplir le formulaire d'AVE, au lieu des 7 $ canadiens exigés sur le site du gouvernement. Le site appartient à l'entreprise catalane Electronic Travel Service, qui offre le même service et réclame des frais aussi gonflés pour s'occuper de remplir des autorisations de voyage électroniques vers d'autres pays.

Les forums de discussion pour voyageurs regorgent de témoignages de touristes qui racontent avoir été floués par cette entreprise, alors qu'ils auraient pu remplir le même formulaire pour une fraction du prix sur le site du gouvernement et obtenir directement leur AVE, sans intermédiaire.

L'en-tête du site canadianeta-visa.com affiche le drapeau canadien, la mention « Bienvenue au Canada » et le titre très formel « Service d'autorisation de voyage au Canada ». On pourrait se croire sur le site du gouvernement plutôt que sur celui d'une firme privée. Mais, en lisant plus loin, on trouve la mention suivante :

« Nous sommes une agence non affiliée au site web du gouvernement canadien. Notre agence aide les individus et les entités légales dans leurs démarches administratives de voyage. Vous pouvez également soumettre votre demande d'autorisation via le site web officiel pour un coût moindre, qui ne comprend pas notre aide et notre assistance. »

Lettres jamais transmises

Après avoir reçu la demande de M. Puigdemont via l'agence d'immigration privée, les autorités canadiennes lui ont d'abord accordé une AVE. Mais le bureau du ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen, affirme que, le 29 mars et le 1er avril, les fonctionnaires lui ont envoyé une « lettre d'équité procédurale » lui demandant de fournir certaines informations supplémentaires et annonçant que son AVE serait suspendue d'ici là. Il devait répondre dans un certain délai.

M. Puigdemont n'a jamais reçu ces deux missives. Il n'a donc pas pu fournir les informations demandées, et l'affaire n'a pas pu être tranchée sur le fond. L'ex-président de la généralité de Catalogne a simplement reçu un courriel de son agence privée lui disant que son AVE avait été « révoquée » (plutôt que simplement suspendue) et que le gouvernement n'allait jamais communiquer les motifs de cette révocation. M. Puigdemont a cru que ce courriel provenait directement du gouvernement canadien, mais il s'agissait plutôt d'un message bâclé rédigé par la firme de consultants, qui omettait des informations cruciales sur le dossier. La Presse a obtenu copie de ce courriel dans le cadre de la procédure de contestation de M. Puigdemont à la Cour fédérale.