Plus de 7000 résidences inondées au Québec

Selon le plus récent bilan d'Urgence Québec, 10 474 personnes sont évacuées au Québec, avec 7053 résidences inondées, et 3375 résidences isolées. La municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac demeure la plus touchée, avec 2500 résidences inondées.

Dans l'ouest de l'île de Montréal, les problèmes de congestion demeurent nombreux aux heures de pointe, avec une portion de l'autoroute 20 (pont Galipeault) fermée entre l'île Perrot et l'île de Montréal. En Outaouais, deux voies ont été retranchées sur l'autoroute 50, qui a été partiellement inondée. Hier, on rapportait des bouchons de circulation s'étirant sur une dizaine de kilomètres.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où une portion des résidants a pu regagner leurs logis hier, 877 résidences ont été inondées, 1485 résidences non inondées, selon le dernier bilan de la Sécurité civile. Il n'y a pas d'eau potable, les douches et les toilettes ne fonctionnent pas, tient à rappeler la Direction de la santé publique des Laurentides.

En Outaouais, 624 résidences ont été inondées et 2659 personnes évacuées.

Ce matin, les autorités ont annoncé que la digue dans le secteur de Quyon est sécurisée, une bonne nouvelle pour les riverains du Pontiac avec les précipitations attendues au cours des prochaines heures. Ce matin, un centre de dons sera ouvert pour permettre aux citoyens d'offrir des denrées aux sinistrés de Gatineau.

En Beauce, dans Chaudière-Appalaches, l'heure est au nettoyage et au bilan des dommages. Les citoyens ont commencé à recevoir de l'information sur les programmes d'indemnisations.