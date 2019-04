 La digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourrait ne pas être reconstruite 

«Il n'y a pas de décision de prise», a dit le premier ministre François Legault lors d'une conférence de presse mardi.

Le premier ministre a indiqué que des digues temporaires sont aménagées à l'est et à l'ouest de la brèche pour protéger des quartiers résidentiels vulnérables. On envisage aussi d'aménager un rempart au centre.

Mais ces installations sont temporaires. Avant de procéder à des aménagements permanents, il faudra mener une analyse plus profonde, a indiqué M. Legault.

«Il faut regarder les impacts environnementaux de la construction des digues et des potentiels dégâts, a expliqué M. Legault. Donc ce sera à évaluer de façon réaliste, avec ce qu'on connaît maintenant à la suite de 2017 et à la suite de 2019.»