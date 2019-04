Sainte-Marthe-sur-le-Lac: bloqués de toutes parts

(Sainte-Marthe-sur-le-Lac) Des gens paniqués à la recherche de leurs proches. Des citoyens qui jouent au chat et à la souris avec la police pour tenter de regagner leur demeure et sauver leurs biens. Et un lac qui continue de se déverser en pleine ville.

Lors d'un point de presse où elle est apparue par instants dépassée par les événements, la mairesse Sonia Paulus, elle-même sinistrée, a précisé qu'une brèche de « 50 à 75 pieds », soit entre 15 et 23 mètres, s'est ouverte samedi dans la digue qui sépare Sainte-Marthe-sur-le-Lac du lac des Deux Montagnes gonflé à bloc par les crues. Le résultat, dramatique, est que le lac a commencé à se déverser dans la ville. On prévoyait que le niveau continuerait de monter pour encore au moins 24 heures, sinon 48 heures.

« J'ai besoin de mes appareils pour mes pieds. Et j'ai trois chats et un chien là-dedans », a raconté l'homme diabétique. Les pompiers avec lesquels il s'est entretenu se sont montrés sensibles à sa situation, mais n'ont pu lui faire aucune promesse.

Un incessant va-et-vient de camions à benne chargés de roc se mêlait aux véhicules blindés de l'armée, aux camions de police et aux ambulances. En début d'après-midi, pas moins de 100 000 tonnes de roc avaient déjà été versées sur les flots, selon la mairesse. Le trafic était tel qu'il a causé un accident au coin du boulevard des Promenades et de la rue Louise, ajoutant au chaos.

« On a été capables d'évacuer des gens en chaise roulante dans des pickups, et il n'y a eu personne de blessé. C'est presque un miracle. »

M. Legault a annoncé hier que Québec versera 1 million de dollars à la Croix-Rouge pour venir rapidement en aide aux gens qui ont vu leur résidence dévastée par les inondations, qui sont plus de 7600 dans la province.

Le niveau de l'eau étant toujours en hausse, les autorités ont interdit aux résidants de s'aventurer en zone inondable. La situation a créé de nombreuses frictions. Patrick Hardy avait loué une chaloupe pour aller sauver ses biens et aider des voisins. Il était hors de ses gonds lorsqu'un policier de la Sûreté du Québec lui a bloqué le passage.

« On essaie de tout faire pour aider, et la loi vient se mettre là-dedans. C'est ridicule ! C'est quoi, l'idée ? » a-t-il hurlé. « Regarde-moi. J'ai dormi deux heures, j'ai les lèvres qui tremblent et j'ai le goût de brailler. Ça va mal finir », a-t-il dit.

Kevin Plouffe et Audrey Paquette-Raté ont aussi longuement protesté lorsqu'on leur a interdit d'utiliser le canot pneumatique qu'ils venaient d'acheter pour aller secourir un chat appartenant à la famille.

« On comprend les frustrations, c'est normal dans la situation. Mais on doit maintenir les barricades pour des raisons de sécurité », a expliqué le sergent Daniel Thibaudeau, de la Sûreté du Québec.

Plusieurs avaient toutefois réussi à défier les consignes. Avec des embarcations ou en marchant avec de l'eau jusqu'à la taille, ils ramenaient sacs, valises et animaux. Certains réussissaient même à garder leur sens de l'humour. « Le plancher flottant, ben il flotte », a lancé Martin Veilleux, revenant d'une inspection de sa maison chargé de deux glacières.

André Legault, lui, avait poussé la défiance jusqu'à passer la nuit de samedi à dimanche dans sa résidence, jugeant que le niveau d'eau n'était pas menaçant. Il a dû être évacué hier en véhicule blindé de l'armée avec ses quatre enfants et sa chienne Toutoune. « On ne pouvait plus sortir », a-t-il expliqué.

Qu'est-ce qui a causé les inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ?

C'est une brèche survenue dans une digue naturelle en argile située à l'extrémité de la 27e Avenue qui a permis au lac des Deux Montagnes de s'engouffrer dans la ville. « Depuis quelques jours, on renforçait les digues. On avait fait Pointe-Calumet et on s'en venait ici », a expliqué Pierre Leblanc, officier aux communications pour les Forces armées canadiennes. Les militaires sont donc arrivés trop tard ? « Selon les informations qu'on avait, c'était plus solide ici que l'autre côté. Les ingénieurs étaient venus inspecter, mais je pense que la force des vents a fait la différence », a répondu M. Leblanc. « On leur avait déjà dit que la digue suintait exactement à cet endroit, mais ils n'ont rien fait », a dénoncé de son côté le citoyen Patrick Hardy.

Peut-on réparer la digue ?

La mairesse Sonia Paulus a complètement écarté cette option, affirmant que la force des flots empêche tout travail. Les autorités s'affairaient plutôt, hier, à construire deux immenses digues perpendiculaires au rivage, sur la 23e Avenue et la 29e Avenue, de chaque côté de la brèche. Les zones au-delà de ces digues étaient déjà largement inondées, mais l'idée est d'empêcher que l'eau y monte davantage (certains parlaient même d'y pomper l'eau de l'autre côté de la digue). Cela, évidemment, confinera l'eau qui entre dans une zone très circonscrite, où le niveau risque de monter encore plus rapidement. Certains citoyens disaient hier qu'on avait « sacrifié un quartier pour en sauver un autre ». La mairesse Paulus a rejeté cette interprétation, mais a convenu que les citoyens qui habitent entre la 23e Avenue et la 29e Avenue mettront sans doute plus longtemps à regagner leur demeure.