 Sainte-Marthe-sur-le-Lac: la brèche dans la digue impossible à colmater 

La digue qui a cédé à Sainte-Marte-sur-le-Lac et qui a inondé un tiers de la ville est impossible à colmater actuellement et risque de l'être pour un bon moment encore. «La force de l'eau est trop forte», a expliqué la mairesse de la petite municipalité, Sonia Paulus.

Le résultat, dramatique, est que le lac des Deux-Montagnes continue de se vider dans la ville. Selon la mairesse, le niveau de l'eau risque de monter encore pendant 24 heures, peut-être même jusqu'à 48 heures. Déjà 6000 citoyens ont été évacués, et les opérations continuent. Sur place, les autorités tentent de contenir les inondations en construisant deux digues parallèles autour de la brèche, sur les 23e et 29e avenue - et ce, même si le secteur inondé s'étend déjà de la première à la 40e avenue.

Véhicules blindés de l'armée, hélicoptère, voitures de polices et de pompiers, ambulanciers : la ville a des airs de zone de guerre, aujourd'hui. Les autorités ont formellement interdit aux citoyens de regagner leurs maisons, ce qui cause des frustrations manifestes sur place. Il faut dire que les citoyens ont eu à peine une quinzaine de minutes, hier soir, pour quitter les lieux, la montée des eaux étant survenue très rapidement.