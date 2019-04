«Courage», dit Legault aux sinistrés

Au cours d'un point de presse au siège social d'Hydro-Québec, au centre-ville de Montréal, le premier ministre a mentionné que la situation dans les régions inondées s'améliorait à certains endroits, dont la Beauce et l'Estrie, mais qu'elle demeurait préoccupante près de Montréal et en Outaouais.

« La situation s'améliore à certains endroits, entre autres à la rivière Chaudière et en Estrie, où l'eau est en train de baisser. De ce côté, ça va mieux. Par contre, ça va moins bien que prévu et l'eau devrait continuer de monter au cours des prochaines heures et des prochains jours. Je pense au lac des Deux Montagnes, aux Laurentides et à l'Outaouais. [...] Je dis aux sinistrés : courage. Nous avons encore quelques journées difficiles devant nous », a ajouté M. Legault.

Pour faire face au nombre croissant de personnes forcées de quitter leur demeure, le premier ministre a mentionné que le gouvernement était en train de s'assurer qu'il y avait suffisamment de places pour héberger tous ceux qui en ont besoin.

« On a dit qu'ils [les sinistrés] avaient deux semaines et qu'ils n'avaient pas à se préoccuper de ça. Par la suite nous allons y aller au cas par cas. [...] À Gatineau et Ottawa, il y a un nombre limité de chambres d'hôtel, alors nous sommes en train de vérifier les possibilités avec des gens qui ont des logements privés. Nous serons très accommodants. Les gens qui ne pourront pas retourner dans leur maison continueront d'être hébergés », a-t-il tenu à affirmer, soulignant au passage le travail et la collaboration entre les sinistrés, les villes, les élus et les militaires déployés sur le terrain. À ce titre, M. Legault ne compte pas, pour le moment, demander des soldats en renfort au millier qui sont déjà à pied d'oeuvre.

Barrage et routes sous pression

Questionné à propos du barrage de la Chute-Bell, en Outaouais, fortement mis sous pression plus tôt cette semaine au point où les résidents des alentours ont dû être évacués par des hélicoptères de la Sûreté du Québec, le premier ministre a souligné que la situation était « toujours critique. Mais le personnel d'Hydro-Québec me dit que le barrage sera capable de résister. »

En raison des nombreuses routes inondées et des dangers que cela représente, M. Legault a exhorté la population à respecter les consignes émises par les autorités. « Je demande aux citoyens de ne pas prendre de chance. Quand une route est fermée, elle est fermée. Ne prenez pas de risques. Il peut y avoir des glissements de terrain. »