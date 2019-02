Haïti: début des évacuations des Québécois

La journée s'amorçait plus calme en Haïti, après plus d'une semaine de violentes manifestations, selon des gens sur place à qui La Presse a parlé.

Les touristes sont transportés en plusieurs groupes pour rejoindre l'aéroport de Port-au-Prince, la voie terrestre étant jugée trop peu sécuritaire, en raison des troubles qui secouent le pays depuis plus d'une semaine.

Un groupe de 10 missionnaires québécois, à Duval, était en route vers l'aéroport en avant-midi. « On commence à rentrer dans Piétonville, a dit le pasteur évangélique Jacques Plante, en entrevue téléphonique. C'est calme pour l'instant. »

M. Plante, directeur de la mission MCBM, a décidé de terminer la mission plus tôt que prévu. Initialement, le groupe devait rester jusqu'au 27 février. Les missionnaires étaient escortés par un policier du SWAT, à qui ils ont fait appel.

Groupe d'élèves

Un groupe d'élèves de Victoriaville écourtera aussi son stage en Haïti. L'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire responsable là-bas des jeunes de cinquième secondaire a signalé que tout se passait « très très bien » pour eux. « On est en sécurité », a dit Rock Tourigny en entrevue téléphonique. Derrière lui, on pouvait entendre les cris des enfants, venus de différents villages assister aux activités avec les adolescents.

« On est en contact avec les gens de l'ambassade, a précisé M. Tourigny. Quand on va partir, ils vont envoyer des éclaireurs pour nous dire si on peut passer. »

Le danger, souligne-t-il, est dans les barricades érigées un peu partout sur les routes. « Aujourd'hui, c'est plus tranquille », a témoigné M. Tourigny.

Vingt-six bénévoles québécois, en mission dans le sud du pays, doivent pour leur part quitter le village où ils se trouvent, à environ 5 heures de route de Port-au-Prince, demain matin. Un avion de la Missionnary Flight International doit assurer leur transport de l'aéroport des Cayes vers la capitale.

« Les routes sont débloquées ce matin », a dit au téléphone le pasteur Clermont Deschênes, directeur de la Mission Haïti La Bible Parle, sur place. L'agence de voyages du groupe ne peut leur confirmer qu'il y aura assez de place pour tout le monde dans l'avion vers Montréal. Environ la moitié du groupe pourrait passer par les États-Unis.

Le médecin de la mission, qui a la citoyenneté canadienne, restera sur place. « Les gens du village sont consternés, ils ont peur de perdre leur aide humanitaire », a témoigné le pasteur. Il a ajouté que « c'est une catastrophe que tous les humanitaires partent en même temps ».

Le pays est en proie à une vague de contestations depuis plus d'une semaine. Des protestataires exigent la démission du président Jovenel Moïse.

Hier, le gouvernement canadien a changé son avertissement pour ses ressortissants, allant de déconseiller tout voyage non essentiel en Haïti à la recommandation d'éviter tout voyage.