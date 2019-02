Haïti: début de l'évacuation des Québécois

Les touristes seront transportés en plusieurs groupes pour rejoindre l'aéroport, la voie terrestre étant jugée trop peu sécuritaire, en raison des troubles qui secouent le pays depuis plus d'une semaine.

Vingt-six missionnaires québécois, en mission dans le sud du pays, doivent pour leur part quitter le village où ils se trouvent, à environ 5 heures de route de Port-au-Prince, demain matin. Un avion de Missionnary Flight International doit assurer leur transport de l'aéroport des Cayes vers la capitale.

« Les routes sont débloquées ce matin », a dit au téléphone le pasteur

Clermont Deschênes, directeur de la Mission Haïti La Bible Parle, sur place. L'agence de voyages du groupe ne peut leur confirmer qu'il y aura assez de place pour tout le monde dans l'avion vers Montréal. Environ la moitié du groupe pourrait passer par les États-Unis.

Le médecin de la mission, qui a la citoyenneté canadienne, restera sur place. « Les gens du village sont consternés, ils ont peur de perdre leur aide humanitaire », a témoigné le pasteur. Il a ajouté que « c'est une catastrophe que tous les humanitaires partent en même temps ».

Le pays est en proie à une vague de contestations depuis plus d'une semaine. Les affrontements et les violentes manifestations ont fait au moins sept morts. Des protestataires exigent la démission du président Jovenel Moïse. Hier, le gouvernement canadien a changé son avertissement pour ses ressortissants, allant de déconseiller tout voyage non essentiel en Haïti à la recommandation d'éviter tout voyage.