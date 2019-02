Vingt-cinq élèves québécois coincés à Haïti

En plus de la centaine de vacanciers québécois coincés dans un hôtel haïtien, le gouvernement fédéral doit aussi évacuer un groupe de 25 élèves d'une école secondaire de Victoriaville qui se trouve sur place, a appris La Presse.

Le groupe de l'École secondaire Le Boisé, parti dimanche dernier de Montréal, serait en sécurité, selon un accompagnateur. Il se trouve dans une région juste au sud de Port-au-Prince.

«Les jeunes sont en sécurité et continuent leur belles animations dans les campagnes», a indiqué Rock Tourigny, un animateur de vie spirituelle qui accompagne le groupe, sur sa page Facebook. «L'ambassade et Air Transat travaillent à assurer un retour sécuritaire de ces résidents canadiens le plus rapidement possible.»

Dans d'autres messages diffusés sur la page Facebook de M. Tourigny, des participants rassurent leurs parents et indiquent que tout se passe bien.

Il n'y a «aucune manifestation pour la région où l'on se trouve», a assuré l'accompagnateur.

L'École Le Boisé a refusé de répondre aux questions de La Presse, indiquant que la Commission scolaire des Bois-Francs (CSBF) émettrait sous peu un communiqué. La CSBF n'a pas rappelé La Presse.