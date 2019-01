Après la pluie, du brouillard, du vent et de la neige

Après une douzaine d'heures à recevoir de la pluie, le mercure est à la baisse, et le sud du Québec se prépare à recevoir de nouveau de la neige. Selon Environnement Canada, des nappes de brouillard vont s'installer tôt cet après-midi dans la région métropolitaine et ailleurs dans la province, avec de fortes rafales de vent, à 40 km/heure. Ensuite, de la neige va s'installer avec de la poudrerie en soirée.

Le verglas et la pluie des dernières heures continuent de compliquer les déplacements sur les routes et les trottoirs dans plusieurs secteurs. Des nids-de-poule apparaissent.

L'une après l'autre, ce matin, les commissions scolaires ont annoncé la fermeture des écoles pour la journée. La Société de transport de Montréal (STM) a prévenu sur son compte Twitter que des conditions hivernales difficiles sont prévues au cours des prochaines heures, et de planifier ses déplacements. Le réseau de transport métropolitain EXO indique que des ralentissements du service d'autobus sont à prévoir aujourd'hui.

Au ministère des Transports (MTQ), on recommande la prudence aux automobilistes avec des risques d'aquaplanage en raison des accumulations d'eau. L'heure de pointe n'est pas encore amorcée, que déjà, on note des ralentissements à certains endroits, notamment sur le boulevard Décarie, direction nord, à cause d'un nid-de-poule à réparer d'urgence. Sur l'autoroute 13, un accident avec un poids lourd a provoqué la fermeture de la voie de droite en début d'après-midi à la hauteur de la rue Hickmore.