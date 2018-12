Verglas à l'horizon pour le Québec

De la pluie verglaçante devrait tomber sur le Québec une partie de la journée de vendredi, alors qu'un système dépressionnaire sévira dès jeudi soir, annonçant neige, grésil et verglas au cours des prochaines heures.

Si le point culminant des précipitations attendues est prévu pour vendredi, le système commencera à se faire sentir dès jeudi soir. « Des précipitations sont prévues au courant de la nuit [de jeudi à vendredi], et certaines régions, comme Montréal, pourraient être touchées dès la fin de la soirée jeudi », indique Bruno Marquis, météorologue à Environnement Canada.

La neige sera la première à tomber, à partir de cette nuit. On n'attend toutefois pas plus de cinq centimètres. Au courant de la nuit, la neige se changera progressivement en grésil, d'abord dans l'ouest du Québec, puis sur le reste du territoire. « Le mélange neige-grésil se changera en pluie verglaçante vers la fin de la nuit », prévoit M. Marquis.

Ces précipitations se poursuivront en matinée, jusqu'aux alentours de 11 h, laissant une couche d'un à trois millimètres de verglas sur tout le sud de la province, sur l'ouest et le centre également. Les températures resteront froides, autour de -10 degrés, avant de grimper vendredi matin.

La pluie verglaçante se changera en pluie sur l'ensemble du sud-ouest lorsque le mercure montera au-dessus du point de congélation au courant de la journée, signale le météorologue. La pluie cessera en fin de journée vendredi.

On s'attend à ce que le thermomètre affiche alors jusqu'à sept degrés dans la région de Montréal, jusqu'à ce qu'un front froid fasse graduellement redescendre le thermostat à partir de samedi matin.

« Ce changement de température au courant de la journée pourrait rendre les trottoirs glissants samedi ; il faudra faire attention », prévient M. Marquis.

Prudence, avertis le MTQ

Le Ministère des Transports (MTQ) a émis jeudi un avis de prudence, alors que les conditions météorologiques affecteront les conditions routières et que la période des Fêtes génère un grand nombre de déplacements.

Le MTQ conseille notamment de se renseigner sur les conditions de la chaussée et celles de visibilité grâce à Québec 511, de s'assurer que le véhicule est bien préparé pour affronter les rigueurs de la saison froide, d'adapter la vitesse de conduite en fonction des conditions et de garder une distance sécuritaire entre les véhicules. Il faudra également « faire preuve de patience en présence des véhicules d'entretien hivernal et s'assurer d'être visible pour leurs conducteurs », prévient le Ministère.

Le MTQ affirme qu'il assurera toutes les opérations d'entretien requises afin de réduire les répercussions des conditions hivernales sur les déplacements. « Les opérations de déneigement et de déglaçage seront [...] adaptées en fonction de la nature et de l'intensité des précipitations, et la surveillance du réseau routier sera accrue », assure-t-on.