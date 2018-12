Un épisode de pluie verglaçante attendu vendredi

Alexandre Parent, météorologue à Environnement Canada, indique que le système dépressionnaire balaiera d'abord l'Outaouais, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour ensuite gagner le Grand Montréal en matinée, puis la Mauricie et le secteur de Québec en début d'après-midi.

Les accumulations les plus importantes, soit de 3 à 5 millimètres, sont attendues dans ce corridor au nord du fleuve Saint-Laurent, qui s'étire jusqu'au Saguenay - Lac-Saint-Jean.

Sur la rive sud du fleuve, cet épisode ne devrait durer qu'une heure ou deux, précise M. Parent. Les précipitations se transformeront sans doute en pluie dès l'avant-midi dans le Grand Montréal, en Montérégie et en Estrie.

Le verglas sera accompagné d'un redoux, alors que le mercure pourrait atteindre 7 degrés Celsius. Alexandre Parent prévoit que la température retrouvera toutefois rapidement les normales saisonnières.

La sergente Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes d'être prudents et d'éviter les déplacements inutiles.

« Si notre déplacement est vraiment nécessaire, il faut planifier. On peut évidemment consulter les sites de météo et le site de Transports Québec » pour éviter les endroits les plus à risque.