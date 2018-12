Manifestation de soutien à un Canadien coincé à Cuba

Impliqué dans un accident de bateau mortel lors d'un voyage avec son épouse et ses enfants, M. Benhamiche doit subir un deuxième procès à compter de lundi. Lors des procédures précédentes qui ont été annulées par la Cour suprême du pays, il avait été reconnu coupable de négligence et s'était vu imposer quatre ans de prison.

L'épouse de M. Benhamiche, Kahina Bensaadi ne se montre guère optimiste. « Nous nous attendons à aucun miracle. Ce sont les mêmes juges qui vont entendre l'affaire, les mêmes juges qui ont déjà ignoré toutes les lois cubaines et toutes les preuves. Nous ne reconnaissons pas cette justice. Elle est partiale », a-t-elle déclaré à La Presse.

Depuis 10 h ce matin, Mme Bensaadi harangue le petit groupe venu soutenir la cause de son mari. Les gens réunis scandent des slogans : « Il y a eu un accident, Toufik est innocent » et « Les vacances à Cuba, non non, n'y allez pas ». Une douzaine de percussionnistes donnaient du rythme à l'ensemble.

Mme Bensaadi dénonce la situation à Cuba et réclame que le gouvernement canadien agisse pour ramener son mari. Des discussions de nature administratives entre les deux pays n'ont pas fait avancer le dossier, souligne-t-elle.

« On s'apprête à mettre un innocent en prison qui est parti en touriste et qui est retenu là-bas, alors que tout ceci se déroule pour des raisons économiques », a-t-elle commenté avec la voix brisée par l'émotion. Mme Bensaadi est en contact quotidien avec son mari qui est accompagné par un avocat cubain.

Une première manifestation de soutien à Toufik Benhamiche a eu lieu il y a deux semaines à Ottawa.