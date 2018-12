Commémorations de la tuerie de Polytechnique

Le 6 décembre 1989, le tireur Marc Lépine s'est introduit dans l'École polytechnique de Montréal, tuant 14 étudiantes avant de s'enlever la vie.

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault seront sur le mont Royal, jeudi en fin d'après-midi, où ils participeront à une cérémonie commémorative en l'honneur des victimes.

M. Trudeau a indiqué par voie de communiqué qu'il « est plus que temps de mettre fin » à la violence fondée sur le sexe et que le moment est venu « d'agir contre la violence et la discrimination auxquelles les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre font face au Canada et à travers le monde ».

Il a ajouté qu'« aujourd'hui, lors de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, nous pleurons la perte de ces jeunes femmes qui avaient la vie devant elles. Nous nous souvenons des victimes de ce geste de violence haineux et nous nous dressons contre la misogynie à l'origine de cette tragédie ».

M. Trudeau a conclu en disant que « nous méritons tous de vivre dans un monde où chacun, peu importe son identité de genre, se sent en sécurité, valorisé et libre d'être lui-même. Nous avons tous un rôle à jouer pour y parvenir ».