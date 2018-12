 Guignolée des médias: Justin Trudeau se joint à la cause 

« C'est pas juste à Noël, c'est toute l'année qu'il faut donner. Il est important de reconnaitre à quel point la plupart d'entre nous sommes chanceux », a déclaré le premier ministre, député de Papineau, avant de rappeler aux médias la mise en place d'un nouveau programme d'allocation pour les familles, en 2016, d'un supplément pour les ainés. Justin Trudeau a aussi invoqué une bonification pour certains travailleurs, et l'annonce prochaine d'une stratégie nationale pour pallier la crise du logement dans plusieurs provinces.

La collecte dans les rues se déroule en simultanée dans la plupart des régions du Québec. Les dons en argent et les denrées non périssables sont acceptés pour aider les familles dans le besoin, spécialement durant la période des Fêtes. À Montréal, 150 points de collecte sont ouverts de 6 h à 10 h, puis de 15 h à 18 h, afin d'amasser les dons pour Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société de Saint-Vincent de Paul.

Au nombre des porte-paroles et personnalités se joignant à la cause : Bob le Chef, Corneille, Guylaine Tremblay, Jeff Boudreault, Alexandre Goyette, Livia Martin, Ludovick Bourgeois, Marie-Claude Barrette, Véronique Claveau. Aussi, Vincent Graton, le jeune acteur André Kasper, et bien d'autres.

Les gens peuvent contribuer jusqu'au 24 décembre dans plusieurs points de collecte, dont les épiceries et pharmacies. Quelque 340 pharmacies du Groupe Jean Coutu, les 210 supermarchés Maxi et Provigo, ainsi que les 55 bureaux du courtier immobilier Via Capitale du Québec acceptent les dons.

Il est également possible d'aider à guignolee.ca ou par texto - à NOEL au 20222 - à Montréal pour un don de 10 $. Le groupe Ticketpro met encore cette année son réseau téléphonique à la disposition des donateurs. Les contributions peuvent être versées au 1-866-908-9090 ou au 514-908-9090.

Depuis 2001, la guignolée des médias a permis d'amasser plus de 37 millions de dollars et des milliers de kilogrammes en denrées. L'an dernier, les dons ont permis d'aider 300 000 personnes grâce à 3,3 millions réunis lors de la guignolée.

Les produits acceptés

- Conserves ; viandes, poissons, lait maternisé, aliments pour bébés, soupes, etc.

- Céréales, thé, café, pâtes alimentaires. Collations, noix, fruits séchés. Confitures, beurre d'arachide, etc.

- Produits d'hygiène personnelle ; savons, dentifrices, brosses à dents, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables, mouchoirs de papier, papier hygiénique, etc.

- Articles d'entretien ménager et médicaments d'utilisation courante ; sirops, analgésiques, antihistaminiques, etc.