Le sud du Québec sous le verglas

Environnement Canada prévoit que les précipitations se déplaceront du sud-ouest de la province jusqu'au Lac-Saint-Jean entre ce soir et dimanche avant-midi. Montréal recevra sa part de pluie verglaçante à partir de 21 h.

« Il va falloir être prudents », a indiqué Catherine Vallière, d'Environnement Canada.

« Les quantités de pluie verglaçante seront de 2 à 5 millimètres sauf sur les régions au nord de l'île de Montréal où le verglas atteindra de 5 à 10 millimètres », prévoit l'agence fédérale.

Avec ces dernières quantités, des branches d'arbres peuvent casser, met en garde Catherine Vallières. Dans tous les cas, il faudra que les automobilistes redoublent de prudence sur la chaussée très glissante : l'absence de chute de neige avant le verglas compliquera la tâche des cols bleus.

Hydro-Québec, pour sa part, espère s'en sortir à bon compte.

« On ne s'attend pas à trop de dégâts », a indiqué un porte-parole de la société d'État, Jonathan Côté, « surtout parce que c'est souvent l'effet combiné du verglas et du vent qui pose problème et là on attend assez peu de vent ».

« On s'assure quand même que dans les régions où il y a du verglas d'annoncé, on a des équipes qui vont être disponibles rapidement pour intervenir », a-t-il ajouté. « On a toujours des équipes qui peuvent être appelées. »