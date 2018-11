Revue de 2018: l'année sous la loupe de La Presse

L'année tire déjà à sa fin et elle n'aura pas manqué d'événements marquants. Il y a eu les élections provinciales cet automne, dont discuteront Malorie Beauchemin, directrice de l'information générale, et le journaliste Tommy Chouinard, qui a suivi la campagne de François Legault dans l'autocar de la Coalition avenir Québec.

L'éditorialiste en chef de La Presse, François Cardinal, parlera quant à lui de la chronique éditoriale en temps de campagne électorale.

Autre moment percutant de l'année : le débat autour de l'appropriation culturelle, principalement à propos des pièces SLĀV et Kanata, de Robert Lepage. La journaliste culturelle Véronique Lauzon et les chroniqueurs Nathalie Petrowski et Mario Girard s'assiéront ensemble pour en discuter.

Toujours dans le domaine de la culture, le chroniqueur Hugo Dumas présentera ses 10 coups de coeur télé de l'année.

Également au programme : un retour sur les meilleures caricatures de l'année, avec Serge Chapleau.

À l'international, après une autre année de Donald Trump à la tête des États-Unis, les journalistes Laura-Julie Perreault et Maxime Bergeron aborderont le sujet des relations canado-américaines, que l'on sait de plus en plus tendues. Marie-Claude Lortie reviendra sur l'affaire Brett Kavanaugh et parlera de l'importance de la parité.

Dans le monde du sport, le chroniqueur Philippe Cantin et le journaliste Richard Labbé discuteront du renouveau du Canadien de Montréal.

Katia Gagnon et Francis Vailles traiteront de la question environnementale, tandis que le chroniqueur Yves Boisvert offrira son analyse humoristique de cette année 2018 qui se termine.

L'ENVERS DU DÉCOR

Pour cette édition de la Revue de l'année de La Presse, une nouveauté s'ajoute au menu : une nouvelle formule permettra aux spectateurs de découvrir l'envers du décor, en échangeant en début de soirée et durant l'entracte avec des journalistes, photographes, directeurs de contenu, graphistes et réviseurs, entre autres.

Les lecteurs auront ainsi l'occasion de discuter du métier avec des membres de la salle de rédaction de La Presse et d'en savoir plus sur le quotidien des artisans du journal qu'ils lisent tous les jours.

La Revue de l'année sera présentée le 6 décembre, à 19 h 30, au MTELUS. Les billets sont offerts à la billetterie au prix de 33 $, et en ligne ou par téléphone à 37 $. Les étudiants ne paient que 18 $ à la billetterie et 20 $ en ligne ou par téléphone.