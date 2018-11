 #moiaussi: augmentation marquée des dénonciations au Québec 

STÉPHANIE MARIN

La Presse Canadienne

Lorsque le mouvement de dénonciation #moiaussi est devenu viral dans les médias sociaux en octobre 2017, le nombre d'agressions sexuelles signalées à la police et jugées fondées a explosé. Et c'est au Québec que l'augmentation a été la plus marquée, est-il rapporté jeudi dans le plus récent bulletin de Statistique Canada.