Deux morts sur une autoroute de l'Ontario

Un accident impliquant une voiture et un camion-citerne sur une autoroute de la grande région de Toronto a fait deux morts, selon la Police provinciale de l'Ontario (OPP).

L'accident, qui a provoqué l'incendie du camion-citerne, s'est produit mercredi après-midi sur l'autoroute 407 à Vaughan.

D'après les policiers, le camion-citerne circulait en direction ouest lorsqu'il a traversé plusieurs voies, puis franchi l'obstacle au milieu de l'autoroute pour se retrouver dans la voie en sens inverse, où il a embouti une voiture. Les deux véhicules ont rapidement pris feu.

Le conducteur du camion et celui de la voiture ont tous les deux perdu la vie.

Kylie Doerner, porte-parole de la municipalité régionale de York, précise que la mort des deux victimes a été constatée sur place et qu'aucune autre personne n'a été transportée à l'hôpital.

Selon l'OPP, l'accident est survenu tout juste avant 17 h sur le tronçon entre les rues Dufferin et Keele.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le sergent Kerry Schmidt avait qualifié la collision de « massive », ajoutant que les équipes d'urgence étaient sur place et qu'il « faudra un certain temps avant que nous puissions combattre l'incendie, nettoyer la route [...] et déterminer exactement ce qui s'est passé. »

Selon les premiers éléments de l'enquête, un véhicule circulant en direction ouest aurait emprunté les voies opposées, en direction est, et aurait heurté plusieurs autres véhicules.

Le chef adjoint du service d'incendie de Vaughan, Andrew Zvanitajs, a mentionné que l'accident impliquait une voiture et un camion-citerne transportant du carburant liquide.

Selon M. Zvanitajs, les pompiers étaient incapables d'approcher la scène au départ en raison de la chaleur intense du brasier. Ils ont tout de même réussi à éteindre les flammes en moins de deux heures.

En milieu de soirée, l'autoroute demeurait fermée à la circulation dans les deux directions entre les rues Keele et Dufferin. Les autorités étaient encore incapables de déterminer quand les voies seraient à nouveau ouvertes.

L'intensité de l'incendie pourrait avoir endommagé la chaussée, ce qui nécessiterait de procéder à des travaux de réfection.

Des photos publiées sur l'internet montraient plusieurs véhicules en flammes et un épais panache de fumée noire.

La police a indiqué que l'autoroute 407 était fermée dans ce secteur et que le moment de sa réouverture ne pouvait être déterminé pour l'instant.

La police demande aux personnes ayant assisté à l'accident de contacter les autorités.