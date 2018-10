Des vents causent des pannes et des incendies

La région de Québec a été durement touchée par des vents violents qui ont causé bien des dommages et des ennuis dans plusieurs régions de la province au cours de la nuit de lundi à mardi.

Les pompiers et policiers de la Ville de Québec ont répondu à près d'une trentaine d'appels entre minuit et 6 h 30 mardi matin, pour des débuts d'incendies causés par des bris de fils électriques, malmenés par les vents.

Mélanie Jobin, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), a expliqué que des arbres sont tombés sur des fils électriques et des transformateurs.

Les pompiers ont été fortement sollicités dans le secteur de Saint-Augustin, où ils ont répondu à dix de ces appels pour des incendies.

Heureusement, on ne rapporte aucun blessé.

Une à deux voies du pont Pierre-Laporte ont aussi été fermées à la circulation pendant une trentaine de minutes jusqu'aux alentours de 8 h 30, soit en pleine heure de pointe, en raison d'un bris sur la clôture au centre qui sépare les voies entre les directions nord et sud, selon ce que confirme la Sûreté du Québec (SQ).

Environnement Canada avait émis des avertissements de vents violents pour les villes de Québec et Lévis, ainsi que dans les secteurs de Bellechasse et Côte-de-Beaupré-L'Île d'Orléans, avec des rafales jusqu'à 90 kilomètres à l'heure. L'alerte a été levée en avant-midi, mais cette dépression provenant des Grands Lacs poursuivait sa course vers la Gaspésie où ce n'est pas avant mardi après-midi, voire en soirée, que les vents commenceront à réduire d'intensité.

Plus de 114 000 clients étaient privés de courant vers 4 h mardi matin dans les régions de Québec, Chaudière-Appalaches, Montréal, les Laurentides et en Estrie. Il en restait encore 66 000 sans électricité à 10 h.

Ce sont des branches d'arbres qui se sont brisées et des morceaux de végétation emportés par le vent qui sont principalement à l'origine des bris sur le réseau, selon ce qu'a indiqué Lynn St-Laurent, porte-parole de la société d'État.

Celle-ci n'était pas en mesure d'indiquer à quel moment les clients d'Hydro-Québec allaient retrouver le service, tout en les invitant à se tourner vers la section Info-pannes du site web d'Hydro-Québec pour des mises à jour régulières.

Plus de 200 équipes d'Hydro-Québec étaient à pied d'oeuvre depuis les petites heures du matin pour rétablir le courant.