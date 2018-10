Une autre fermeture sur l'autoroute 20

Une voie de circulation de l'autoroute est fermée en direction Est. Peu avant midi, la fermeture provoquait un refoulement du trafic sur une distance de presque 8 kilomètres, jusqu'au croisement de la route 224, à Saint-Hyacinthe. Le retard pour les automobilistes peut s'étirer de 15 à 20 minutes avant de contourner l'obstacle.

Aucune information n'avait encore été diffusée quant à une réouverture complète de l'A20, à midi. Entre 20 000 et 25 000 véhicules circulent quotidiennement sur cette portion de l'autoroute la plus fréquentée entre Montréal et Québec.