La Ville de Saint-Hyacinthe prend les grands moyens pour franchir le cap des 60 000 habitants d'ici 2020. Un événement sans précédent, avec la participation de Desjardins et de différents partenaires locaux, réunira plus d'une centaine de projets immobiliers et de propriétés à vendre ou à louer en visite libre le temps d'un week-end. La Ville souhaite également implanter des incitatifs généreux pour accueillir de nouveaux résidents. Voici un coup d'oeil sur cette initiative audacieuse.

Les portes sont grandes ouvertes à Saint-Hyacinthe

Les 17 et 18 mars, la Ville de Saint-Hyacinthe sera l'hôte d'un week-end « portes ouvertes » à grand déploiement, facilitant la visite des logements et des propriétés disponibles sur son territoire, en plus de promouvoir les attraits et les services locaux.

« Bien des gens ne connaissent pas Saint-Hyacinthe en tant que milieu de vie, explique le maire, Claude Corbeil. Nous sommes convaincus qu'en découvrant notre ville, ils auront envie de s'y installer. »

Pour planifier leurs visites, les participants auront accès à une plateforme en ligne permettant de parcourir l'ensemble des projets immobiliers en cours de construction ainsi que des propriétés à vendre ou à louer, afin de bâtir un itinéraire personnalisé. Après avoir trouvé le type d'habitation recherché et précisé quelques critères (p. ex., budget, proximité d'une école primaire, transport en commun, etc.), une carte présentera le trajet à suivre parmi les propriétés sélectionnées.

Planifier un itinéraire de visite

80 $ de cadeaux aux 200 premiers visiteurs

Pour aider les futurs résidents à se familiariser avec les bonnes adresses, les gens d'affaires locaux ont préparé une « trousse découverte » qui sera remise aux 200 premiers visiteurs. La trousse réunit des rabais totalisant 80 $ sur des attraits municipaux, des achats dans des boutiques ou d'autres commerces de la ville. Premier arrivé, premier récompensé !

Un concours sur le web, également ouvert à tous, offre aussi la chance de gagner un forfait « week-end découvertes » à Saint-Hyacinthe d'une valeur de plus de 1 000 $.

Participer au concours

Saint-Hyacinthe, ville d'accueil et terre d'innovation

Située à seulement 35 minutes du pont Jacques-Cartier, la ville de Saint-Hyacinthe réunit tous les éléments d'une communauté accueillante et florissante.

Du côté des études supérieures, on y trouve un véritable quartier du savoir, réunissant le Cégep de Saint-Hyacinthe, l'Institut de technologie agroalimentaire et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.

Les perspectives d'emploi y sont reluisantes, la ville ayant récemment reçu le titre de capitale canadienne de l'emploi. On y compte non seulement trois importants parcs industriels et des milliers d'entreprises manufacturières, mais aussi de nombreux commerçants et entreprises de services cherchant à combler des postes de qualité dans une grande diversité de secteurs. « C'est un net avantage de travailler à deux pas de chez soi, précise M. Corbeil. Mais pour ceux qui préfèrent travailler ou étudier à Montréal, le train peut vous y emmener matin et soir en 37 minutes. »

Même les nouveaux arrivants se sentiront rapidement chez eux, grâce à des programmes d'intégration qui veillent à faciliter leur accueil.

Étudier à Saint-Hyacinthe

Travailler à Saint-Hyacinthe

Immigrer à Saint-Hyacinthe

Pour les nouveaux résidents

Les bonnes manières veulent qu'on souhaite la bienvenue à de nouveaux voisins avec une petite attention, comme des biscuits ou un plat cuisiné. La Ville de Saint-Hyacinthe, quant à elle, souhaite bientôt accueillir ses nouveaux résidents avec des incitatifs financiers particulièrement généreux.

Actuellement, la Ville offre un crédit de taxes pour toutes les maisons neuves. Elle désire aussi mettre en place un programme d'aide à l'acquisition d'une propriété pour aider les premiers acheteurs à amasser leur mise de fonds. « On trouve déjà des maisons de qualité à un prix accessible, mais on voudrait donner un coup de main supplémentaire aux familles qui souhaitent s'établir chez nous », explique M. Corbeil.

Les bricoleurs y trouveraient également leur compte. En faisant l'achat d'une habitation plus âgée, les nouveaux propriétaires pourraient obtenir une subvention d'aide à la rénovation- de quoi dynamiser le parc immobilier

« Nous visons 60 000 citoyens en 2020 et notre conseil municipal veut se donner les moyens pour y arriver », poursuit le maire. Nous espérons être en mesure de faire des annonces en ce sens au cours des prochains mois.

Les efforts déployés par la Ville de Saint-Hyacinthe s'inscrivent dans une volonté d'en faire une ville d'avenir. « Nous avons une relation dynamique et proactive avec nos citoyens, pour bien cerner leurs attentes et leurs visions relativement aux grands projets structurants de notre milieu », conclut le maire. Si vous recherchez un style de vie sans tracas et loin des bouchons de circulation, une visite s'impose dans ce fleuron de la Montérégie.

Visiter le site web pour nouveau citoyens