Si vous avez un chien ou un chat, il y a de fortes chances que vous connaissiez la marque québécoise Vetdiet. L'entreprise offre une gamme complète de nourritures sèches et de gâteries pour chiens et chats. Elle privilégie toujours des ingrédients naturels, de haute qualité et reconnus, afin d'offrir un choix sain pour votre animal de compagnie, en plus de bénéfices qui lui sont adaptés.

Fait à souligner : cette année, Vetdiet a renouvelé l'ensemble de ses recettes. En plus d'y avoir ajouté de nouveaux antioxydants et des ingrédients fonctionnels, la viande, et le poisson frais - qu'il s'agisse de poulet, d'agneau ou de saumon - sont désormais les premiers ingrédients à figurer dans toutes ses formules de nourritures sèches.

Déjà 25 ans pour Vetdiet!

Depuis vingt-cinq ans, nous vous offrons ce qu'il a de mieux pour l'alimentation de votre animal. Pour l'entreprise, c'est une façon de contribuer à lui offrir une vie en parfaite santé afin qu'il demeure un compagnon enjoué de votre famille, une présence chaleureuse dans votre foyer. On parle donc de 25 ans de dépassement et de pur dévouement à la recherche de l'excellence pour le bien-être des animaux.

Un succès couronné de prix

Et ce travail donne des résultats : en 2014, Vetdiet a remporté le Grand Prix canadien des produits nouveaux, organisé par le Conseil canadien du commerce de détail. Ces prix ont couronné la qualité de deux nourritures sèches de sa sélection pour soins. En 2015, ce sont les gâteries tendres délices pour chiens qui ont été lauréates. Puis, en 2016 et 2017, les produits de Vetdiet se sont à nouveau qualifiés comme finalistes.

Une nourriture équilibrée à toutes les étapes de la vie

Vetdiet reste convaincue que d'offrir à votre animal la meilleure nourriture qui soit constitue la clé pour qu'il mène une longue vie en santé. Résultat : ses gammes Bien-être et Soins offrent une diète équilibrée et adaptée à des conditions spécifiques qui évoluent en fonction des étapes de vie, de la taille et des besoins nutritionnels de votre fidèle compagnon.

Comité Aviseur Santé et Nutrition

Pour l'aider dans la création et l'amélioration constante de ses recettes, Vetdiet fait appel à un Comité Aviseur Santé et Nutrition. L'essence même de nos produits est guidée par les connaissances diverses et complémentaires de vétérinaires, de nutritionnistes, de formulateurs et de parents d'animaux, tous dévoués au bien-être et à la nutrition.

Ce comité partage une passion commune, soit la santé et le bien-être des animaux de compagnie. Le groupe travaille ensemble pour amener de nouvelles idées, des stratégies axées autour du développement de produits, de la santé des animaux, la nutrition et plus encore.

Un équilibre parfait entre la science et la nature

Lorsqu'il est question de l'alimentation de votre animal, Vetdiet considère que le pouvoir de la science se révèle pleinement lorsque ce dernier s'allie à la nature et à la passion. Vetdiet choisit donc des ingrédients naturels puis ajoute, lorsque nécessaire, des ingrédients alternatifs qui apportent des bénéfices pour la santé de l'animal, offrant ainsi un parfait équilibre entre science et nature.

Mira, plus que jamais

Une collaboration entre Mira et Vetdiet est née de cette conviction commune que les animaux jouent un rôle important dans le bien-être des humains, ce qui permet notamment aux personnes ayant un handicap visuel ou physique, ou alors présentant un trouble du spectre de l'autisme, d'accroître leur autonomie et leur inclusion sociale.

Depuis 2015, leur partenariat de longue date a pris une nouvelle signification, alors que, Vetdiet a obtenu le privilège de nourrir tous les chiens MIRA avec sa nourriture qui répond parfaitement aux besoins de ces chiens de grande valeur.

Grâce à Vetdiet, nourrissez votre animal de compagnie en toute tranquillité. Ses employés dévoués garantissent que les plus hauts standards de qualité et de sécurité sont respectés tout au long du processus, de la naissance d'une idée jusqu'à vous. Leur fierté : vous offrir les meilleurs produits qui soient en tant qu'entreprise familiale, équipe dévouée et, avant tout, parents d'animaux !

Découvrez la gamme complète de produits Vetdiet

Trouvez un magasin Mondou près de chez vous