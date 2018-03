Des environnements propices à l'apprentissage

Les écoles d'été proposent une immersion totale dans le sujet, étant donné que les formations se donnent sur de très courtes périodes (généralement une ou deux semaines) et en présence d'un nombre restreint de participants. Leur calendrier serré permet également de recruter des conférenciers et conférencières de calibre international qui, autrement, ne seraient pas disponibles pour un trimestre complet.

En s'articulant autour d'un thème précis ou d'une problématique plutôt que d'une industrie spécifique, les ateliers réunissent des gens de nationalités, d'expériences et d'âges tout à fait différents, ce qui offre un vaste éventail de perspectives. C'est également l'occasion rêvée de tisser des liens privilégiés avec d'autres étudiants, des gens d'affaires ou d'autres passionnés d'un même sujet.

Six thèmes à explorer

Au total, les 1 490 cours de l'Université Laval sont regroupés en six thèmes distincts :

Le volet Arts, patrimoine et design explore notamment le patrimoine religieux du Québec ainsi que la métamorphose touristique de la ville de Barcelone.

explore notamment le patrimoine religieux du Québec ainsi que la métamorphose touristique de la ville de Barcelone. La série Développement durable se penche sur des sujets aussi variés que l'agroécologie, la justice alimentaire et les villes intelligentes.

Les Enjeux internationaux examinent des phénomènes comme le terrorisme, les conflits et l'internationalisation de l'enseignement supérieur.

examinent des phénomènes comme le terrorisme, les conflits et l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Langues et cultures suggère des cours intensifs d'anglais, de japonais, d'espagnol et de russe, de même que des réflexions sur l'enseignement des langues secondes.

Le volet Sciences, éthique et administration propose divers séjours d'études à l'étranger, sans oublier des ateliers sur le démarrage d'entreprise.

Enfin, le bloc Société approfondit divers thèmes, dont l'égalité, la foi et la pédagogie universitaire.

Bien que l'Université Laval soit établie à Québec, bon nombre de ses écoles d'été se tiennent loin des grands centres urbains, de façon à véritablement « vivre » le sujet à explorer. Par exemple, l'atelier du réputé architecte Pierre Thibault « Art in situ - En milieu maritime » exploitera l'environnement incomparable de Percé, à la pointe de la Gaspésie. L'école Lumière sur les services écosystémiques des mers arctiques du programme Sentinelle Nord, quant à elle, offrira de nombreuses expériences pratiques à bord du brise-glace de recherche NGCC Amundsen, dans les eaux glacées de la mer de Baffin.

Apprendre à l'étranger

Les nombreux séjours d'études à l'étranger axés autour du thème Sciences, éthique et administration donnent la chance de découvrir un nouveau pays tout en développant ses compétences. Casablanca, au Maroc, devient ainsi l'hôte d'une réflexion portant sur les affaires qui ont cours dans les pays émergents. Une formation de deux semaines en Norvège permet un examen privilégié de la gestion administrative exemplaire des ressources naturelles de ce pays. Et quel meilleur environnement pour parfaire son espagnol que l'université Tecnológico de Monterrey, au Mexique ?

+VOIR les séjours à l'étranger

L'Université Laval : un campus d'été à découvrir

Durant toute la période de mai à octobre, l'Université Laval propose un vaste éventail de formations de niveau baccalauréat, maîtrise ou doctorat, en plus de formations non créditées de haute qualité. Première université francophone d'Amérique, elle rassemble de grands esprits et des amoureux du savoir de partout dans le monde à l'occasion de ces ateliers intensifs hautement enrichissants. Envie de parfaire vos connaissances et d'améliorer vos compétences ? Jetez un coup d'oeil à l'étendue incomparable des cours d'été que l'Université Laval met à la disposition de tous ceux et celles qui ont envie d'apprendre !

+ DÉCOUVRIR les écoles d'été