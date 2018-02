Évadez-vous d'un bunker d'espions

À quelque 75 pi sous terre se cache le Diefenbunker, un bunker souterrain de quatre étages d'une superficie de plus de 100 000 pi2 construit pendant la guerre froide pour abriter les fonctionnaires du gouvernement canadien et les officiers des forces armées en cas de catastrophe nucléaire.

C'est aujourd'hui un musée qui offre des visites guidées - de même que la plus grande salle de jeu d'évasion au monde ! Dans ce scénario, le musée devient un nid d'espions ennemis qui préparent une attaque imminente : saurez-vous vous échapper et avertir les autorités canadiennes à temps ? Activité en anglais seulement.

Jeu d'évasion « Évadez-vous du Diefenbunker »

En tout temps, sur réservation, au Diefenbunker

Plaisirs sucrés

En pleine forêt à l'ouest d'Ottawa, la réputée cabane à sucre Fulton's Pancake House and Sugar Bush est une destination de choix pour se sucrer le bec. Tire sur neige et promenades en calèche dans un décor rustique sont agrémentées de musique et d'activités spéciales. De nombreuses autres cabanes sauront satisfaire tous les goûts, de l'éphémère cabane à sucre gastronomique du centre-ville de Lansdowne à la Log Farm au décor d'antan. Même le Holtz Spa s'est mis de la partie, avec ses étonnants soins de santé à base de sirop d'érable !

Cabane à sucre Fulton's Pancake House and Sugar Bush

Jusqu'au 15 avril, à Pakenham

Bonnes adresses

De février à avril

Caribous, loups arctiques et animaux d'ici

À moins de 1 h 30 de Montréal, le Parc Oméga de Montebello vous propose des circuits à pied et en voiture pour toute la famille, entouré d'animaux bien affectueux d'ici. En hiver, le décor enneigé y est simplement magique. Invitez les cerfs à manger dans votre main et assistez à l'heure du lunch des ours et des loups depuis la passerelle.

Parc Oméga

Toute l'année, à Montebello

Des camps de jour qui font bouger !

Vos petits aiment grimper partout ? Faites-leur découvrir les plaisirs de l'escalade au Camp Altitude Gym, à Gatineau. L'activité donne même droit au crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants ! Si vous préférez le plein air, le Camp Fortune propose des cours de ski de 3 à 5 jours en matinée, suivi de l'après-midi en ski libre.

Escalade au Camp Altitude Gym

Du 5 au 16 mars, à Gatineau

Ski au Camp Fortune

Du 5 au 16 mars, à Chelsea

Les Mosaïvernales

Vous avez aimé les superbes créations horticoles des Mosaïcultures de l'été dernier ? Vivez l'expérience sous une nouvelle formule cet hiver ! Certaines structures de métal sont utilisées pour transformer la neige et la glace en sculptures grandioses. Passez en soirée, alors que le décor est rehaussé d'effets visuels et de jeux d'éclairages à couper le souffle. Lorsque la météo le permet.

Mosaïvernales

Jusqu'au 4 mars, au parc Jacques-Cartier

Besoin de plus d'idées ?

Pour la relâche scolaire, ce ne sont pas les activités qui manquent ! Consultez le site web de Tourisme Ottawa pour une foule d'autres suggestions.