Avec sa longue histoire qui remonte à sa fondation, en 1642, la richesse de son patrimoine architectural, ses espaces verts accessibles, ses musées de haut calibre et sa scène culinaire éblouissante, Montréal offre de multiples possibilités de sorties luxueuses en famille. Voici quelques suggestions d'excursions lorsque vous planifierez une visite sophistiquée et immersive à Montréal.

Explorez quatre écosystèmes sous un seul toit

De la forêt tropicale humide aux îles subantarctiques, le Biodôme de Montréal abrite 4 500 animaux de plus de 220 espèces provenant des Amériques. Cette installation à la fine pointe de la technologie fait partie d'Espace pour la vie, le plus grand musée de sciences naturelles au Canada, et le seul endroit au monde où les quatre saisons ont été recréées à l'intérieur. Du premier au quatrième écosystème, des animateurs du Biodôme sont présents pour répondre à vos questions sur la faune et la flore que recèle cet espace vivant et interactif pour toute la famille. Prenez votre temps et reposez-vous pendant que les enfants explorent les différents univers magiques qui leur sont présentés.

Faites un pique-nique au sommet de la ville, avec le meilleur point de vue sur Montréal

Admirez des panoramas spectaculaires, faites une randonnée à ski, une promenade dans les bois ou un élégant pique-nique. Le parc du Mont-Royal offre une expérience formidable sur ses 200 hectares, notamment le plus haut belvédère de la ville, à 234 mètres. Imaginez vous y rendre à bord du nouveau Volvo XC60, un VUS puissant et dynamique, entièrement réinventé pour vous. L'ensemble de systèmes de sécurité IntelliSafe peut contribuer à éviter les accidents et à maintenir votre véhicule dans sa voie. Vous et votre famille arriverez ainsi en toute sécurité à votre site de pique-nique. Quand viendra le temps de sortir vos articles de pique-nique, il vous suffira de passer la jambe près du pare-chocs arrière et le hayon du Volvo XC60 s'ouvrira de façon autonome. Vous pouvez maintenant passer de bons moments en famille, en toute simplicité.

Transportez-vous dans le Vieux-Montréal et jetez un regard sur le passé

Chargé d'histoire, de musées, d'oeuvres d'art et de boutiques, le Vieux-Montréal est l'un des endroits les plus animés de la ville. Situé au centre-ville de Montréal, ce quartier abrite la basilique Notre-Dame et le vieux séminaire de Saint-Sulpice. Découvrez en marchant de charmants cafés et admirez des oeuvres d'art à la place Jacques-Cartier. Ou encore, explorez le Château Ramezay, le plus ancien musée privé d'histoire au Québec, et son magnifique jardin français de type colonial. Dans la partie nord du Vieux-Montréal se trouve le Vieux-Port, un site attrayant et récréatif qui fait face au fleuve. Partout à proximité, des activités et des boutiques haut de gamme plairont à tous les membres de la famille, même les plus difficiles à impressionner. Et ne vous inquiétez pas des vieilles rues pavées du quartier. Les sièges du nouveau Volvo XC60, conçus par des chirurgiens orthopédiques, vous procureront un confort sans pareil. Une visite dans cet incontournable quartier propose un passé riche d'histoire et des propositions de divertissement bien modernes.

Pour un peu plus d'aventure, empruntez la route panoramique. Littéralement.

Avec sa longue histoire qui remonte à sa fondation, en 1642, la richesse de son patrimoine architectural, ses espaces verts accessibles, ses musées de haut calibre et sa scène culinaire éblouissante, Montréal offre de multiples possibilités de sorties luxueuses en famille. Voici quelques suggestions d'excursions lorsque vous planifierez une visite sophistiquée et immersive à Montréal.