HÉBERGEMENT ET DÉPLACEMENTS

La plupart des musées et autres lieux culturels sont situés au coeur de Toronto, et les hôtels autour abondent : vous n'aurez que l'embarras du choix. Pour vous y rendre, n'hésitez pas à monter à bord de l'UP Express, qui assure les trajets de l'aéroport Pearson au centre-ville en 25 minutes. À partir de là, les nombreuses lignes de métro, de tramway et de bus vous conduiront dans les quartiers les plus vibrants de la métropole. Et comme le centre-ville se parcourt facilement à pied, la prochaine expo, galerie ou oeuvre d'art public n'est jamais bien loin.

LE MUSÉE ROYAL DE L'ONTARIO

Le Musée royal de l'Ontario, ou ROM pour les intimes, se trouve à l'ouest du quartier chic de Yorkville. Combinant art, histoire naturelle et cultures du monde, il est le plus grand musée du Canada et l'un des plus importants en Amérique du Nord. Outre ses multiples galeries consacrées à tout, ou presque, des météorites et minéraux précieux à l'architecture chinoise, deux belles expositions sont à l'affiche cet automne : Vikings : l'exposition (dès le 4 novembre) et Christian Dior (à partir du 25 novembre). Les vendredis soir de novembre, le Musée se transforme en boîte de nuit pour La fièvre du vendredi soir @ROM, où vous attendent les meilleurs DJ et groupes indies ainsi que de délicieuses bouchées et boissons.

L'ART PUBLIC

Tout comme Montréal, Toronto soutient l'art public. Une recherche rapide suffit pour localiser l'impressionnante collection que compte la ville : plus de 200 oeuvres et installations en plein air. Ajoutez à votre circuit la sculpture arachnide du Distillery District ou la fontaine à chiens cracheurs d'eau du parc Berczy, près du marché St. Lawrence. Pour un selfie mémorable, rendez-vous au carré Nathan Philips devant le Toronto Sign, sept lettres géantes installées en 2015 pour les Jeux panaméricains, ou dans la Graffiti Alley, au sud de la rue Queen Ouest, coin avenue Spadina.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE L'ONTARIO

Celui que tout le monde appelle AGO, son acronyme anglais (Art Gallery of Ontario), est l'un des musées les plus réputés d'Amérique du Nord : 90 000 oeuvres, dont une éblouissante collection d'art canadien, la plus grande collection d'art africain au pays et de remarquables créations modernes et contemporaines. Parmi les expositions temporaires, on notera Every. Now. Then: Reframing Nationhood (jusqu'au 10 décembre), qui pose un regard nouveau sur le Canada d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et Guillermo Del Toro : At Home with Monsters (jusqu'au 7 janvier), effrayante cela va sans dire. Les adeptes de films d'épouvante pourront compléter leur visite avec les projections du vendredi soir. Au programme en novembre : Rosemary's Baby et The Shining.

LE THÉÂTRE INDÉPENDANT

Toronto est une ville de théâtre, que ce soit pour des pièces ultrapopulaires, produites par la célèbre compagnie Mirvish, ou pour une offre plus avant-gardiste, signée par des artistes émergents, visionnaires et talentueux. Cet automne, les férus de théâtre indépendant se régaleront avec The Goat or, Who Is Sylvia ? d'Edward Albee, qui a remporté le Tony Award de la meilleure pièce, au Soulpepper Theatre ; Unholy de Diane Flacks au Buddies in Bad Times Theatre; Marine Life, une comédie romantique de Rosa Laborde, au Tarragon Theatre ; ou encore avec trace de Jeff Ho, du théâtre de chambre, au Factory Theatre.

LE MUSÉE AGA KHAN

Vous aimez sortir des sentiers battus ? Alors direction le quartier Don Mills, au nord-est de la ville. C'est là que se trouve le musée Aga Khan, mettant à l'honneur la culture musulmane, qu'elle soit artistique, intellectuelle, religieuse ou scientifique. Nul doute que vous enrichirez la vôtre en parcourant la collection permanente de plus d'un millier d'objets, allant du manuscrit à l'ouvrage de ferronnerie. Quelques événements spéciaux cet automne : la conférence Creative Algorithms : From Islamic Art to Digital Media (le 19 novembre) et les concerts donnés dans le cadre de l'exposition sur l'art canadien contemporain (jusqu'au 1er janvier) : Fleur persane de Perséides (le 4 novembre) et Nazar de Turkwaz (le 2 décembre).

Toronto, une destination inspirante pour les passionnés de culture ? Oui, plus que jamais : le paysage artistique s'y enrichit de jour en jour. La bonne nouvelle pour les Montréalais ? Ils peuvent profiter des nombreux vols quotidiens vers Toronto de compagnies comme WestJet : pratique pour organiser votre excursion au moment qui vous convient. Bon week-end culturel !

