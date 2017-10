Rares sont les villes sportives qui savent soulever une nation comme le fait Toronto. L'automne, quand le froid s'installe et les gens s'enflamment pour leurs équipes, est le moment idéal pour planifier une escapade de fin de semaine et vivre pleinement cet engouement. Vous voudrez bien sûr profiter de chaque moment, alors voici tout ce que vous devez savoir pour concocter le parfait week-end sportif dans la Ville Reine.

HÉBERGEMENT ET DÉPLACEMENTS

Cet automne, l'action se déroule au coeur du centre-ville, où les principaux sites sportifs et le Temple de la renommée du hockey sont à distance de marche les uns des autres. Les restaurants et bars invitants y sont légion, et c'est sans compter les attractions incontournables, comme la Tour CN et le secteur riverain. L'offre d'hébergement au coeur de la ville est abondante et variée, des solutions bon marché aux établissements haut de gamme en passant par les hôtels-boutiques éclectiques.

Pour vos déplacements, profitez des nombreuses options de transport en commun pour découvrir la ville aisément et à coût modique. Même le trajet de l'aéroport Pearson au centre-ville se fait facilement, grâce au train UP Express, qui vous déposera à quelques minutes à pied des sites sportifs.

AIR CANADA CENTRE

Le Air Canada Centre, ou ACC, sert de domicile aux Maple Leafs et aux Raptors, la seule équipe canadienne de la NBA. Parfaitement situé dans South Core, au centre-ville, cet aréna imposant attire en masse les partisans torontois. Quand les Raptors sont des séries, Maple Leaf Square, le complexe immobilier adjacent, se transforme en « parc jurassique », accueillant sur sa place publique jusqu'à 2 000 partisans endiablés qui peuvent suivre leurs favoris sur écran géant. Même en début de saison, une partie des Raptors est l'activité parfaite pour une soirée en ville. Cet automne, les matchs à domicile du vendredi soir les opposeront notamment aux Knicks de New York (17 novembre) et aux Nets de Brooklyn (15 décembre).

HOCKEY

Si une ville est aussi fervente de hockey que Montréal, c'est bien Toronto. Entrez dans un bar sportif et vous entendrez sûrement de nombreuses conversations animées au sujet des exploits (ou des déboires) des Leafs. Bien sûr, c'est impensable pour un partisan du Canadien d'aller encourager cette équipe, mais ça ne vous empêche pas d'aller voir un match au ACC, ne serait-ce que pour garder l'ennemi à l'oeil ! Cet automne, les Leafs recevront des adversaires de taille, dont les Flyers, les Bruins, les Capitals et les Oilers lors des matchs de fin de semaine - de quoi intéresser même les inconditionnels du Tricolore !

FIN DE SEMAINE D'INTRONISATION ET CLASSIQUE DES LÉGENDES DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU HOCKEY

Cet automne, la fin de semaine à ne pas manquer à Toronto pour les amateurs de hockey est celle du 10 au 13 novembre, alors qu'auront lieu la fin de semaine d'intronisation et la classique des Légendes du Temple de la renommée, le seul rendez-vous du genre en Amérique du Nord. Au programme : match de la LNH opposant les Leafs et les Bruins, période de questions pour les fans avec les lauréats et classique des Légendes du Temple de la renommée Haggar mettant aux prises l'équipe Kurri et l'équipe Messier.

Impossible de vous y rendre à ces dates, mais vous voulez tout de même visiter le Temple cet automne en ce 100e anniversaire de la LNH ? L'exposition du centenaire de la ligue, qui regroupe une foule d'artefacts racontant le premier siècle de la ligue et la carrière des 100 plus grands joueurs de l'histoire, se déroule jusqu'au 7 janvier 2018.

RESTAURANTS ET DIVERTISSEMENTS

Vous venez peut-être à Toronto pour ses événements sportifs, mais parions que vous tomberez sous le charme des restaurants et divertissements multiples que propose son centre-ville. Entre deux matchs, visitez les resto-bars bien connus du Maple Leaf Square, comme e11even, un élégant restaurant-lounge, et Real Sports, qui doit sa réputation à sa cuisine bistro raffinée et à sa télé HD qui fait deux étages de hauteur ; parmi les fans torontois, vous aurez presque l'impression de vivre l'expérience d'une partie en direct. Envie de découvrir d'autres endroits faits sur mesure pour les amateurs et situés à un jet de pierre des sites sportifs ? Arrêtez-vous au Loose Moose, qui vous séduira avec son ambiance décontractée et son excellente carte des bières, ou au Wayne Gretzky's, avec ses 37 écrans HD et sa terrasse sur le toit, très animée lorsque la température est clémente. Et si vous voulez regarder et pratiquer des sports en même temps, c'est direction The Ballroom, un hybride bar sportif/salle de quilles/club.

Avec tant de choses à voir et à faire, Toronto justifie sa réputation de prochaine grande ville sportive nord-américaine, qu'elle ne doit pas seulement aux Leafs, aux Raptors et au Temple de la renommée du hockey. Elle accueille aussi des équipes professionnelles de baseball (les Blue Jays, seule équipe canadienne de la MLB), de soccer (le Toronto FC), de football (les Argonauts), de crosse (le Rock) et de rugby (le Wolfpack, première équipe professionnelle de rugby au Canada). Amateurs de sport montréalais, vous n'êtes qu'à un court vol de vivre une fin de semaine de rêve dans la mecque nationale du sport professionnel. Et avec plusieurs départs quotidiens offerts par des transporteurs comme WestJet, vous aurez amplement le temps d'explorer le meilleur de Toronto, à l'aréna comme ailleurs.

Visitez le site de WestJet

Visitez le site de Tourisme Toronto

Visitez le site de Tourisme Ontario