L'automne dans la magnifique région d'Ottawa-Gatineau est un moment simplement magique. Les arbres aux mille couleurs et les édifices historiques des siècles passés offrent un festin pour les yeux. Un vent de fraîcheur souffle depuis le canal Rideau. Des odeurs de terre, de légumes bien mûrs et de bière locale parfument les marchés. En famille, en couple ou en solo, voici six activités à faire pour profiter des plus beaux jours de la saison dans la capitale canadienne, située à moins de deux heures de Montréal.

1. Voir les couleurs au parc de la Gatineau

À seulement quinze minutes de la colline du Parlement, le parc de la Gatineau présente en automne un décor à couper le souffle. Plus de 90 km de sentiers à parcourir à pied ou à vélo sillonnent ce véritable paradis naturel. Pour photographier les plus belles vues, faites un arrêt au belvédère Champlain ou grimpez tout en haut de l'escarpement d'Eardley. Pour faciliter les déplacements, des navettes gratuites assurent le transport depuis le marché By à Ottawa et le Camp Fortune à Gatineau tous les weekends du 29 septembre au 21 octobre.

2. Se la couler douce au Nordik Spa-Nature

Avec ses constructions en bois rond de style rustique et son emplacement pittoresque voisin du parc de la Gatineau, le Nordik Spa-Nature s'élève dans une classe à part. Plus grand spa extérieur en Amérique du Nord, il réunit 10 bassins, 9 saunas, une piscine à débordement avec vue sur le centre-ville d'Ottawa et des foyers extérieurs où se réchauffer. Pour une première visite, on recommande l'essai du traitement Källa, un bain chaud d'eau saturée de sel où l'on flotte sans effort.

3. S'envoler dans un avion des années 1930

Vous n'avez pas froid aux yeux? Un pilote de l'entreprise Ottawa Biplane Adventures vous invite à grimper à bord d'un véritable avion biplan des années 1930 et à prendre le ciel d'assaut. Admirez la ville à 457 mètres d'altitude, la colline du Parlement, la rivière des Outaouais ou encore les spectaculaires coloris d'automne. Deux passagers peuvent monter dans le cockpit ouvert pour vivre cette aventure comparable à une promenade en décapotable dans le ciel. Pour une telle expérience, le prix est étonnant : un vol d'introduction ne coûte que 65 $ par personne.

Jusqu'au 15 novembre, tous les jours, au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

4. Avoir la frousse avec La marche hantée

Lauréate de seize Certificats d'excellence Trip Advisor consécutifs, La marche hantée vous invite à découvrir Ottawa d'un tout autre oeil. À la lueur des lanternes, les guides racontent les meilleures histoires de fantômes de la ville ou de lieux historiques comme l'ancienne prison du comté de Carleton et le domaine Mackenzie-King. Pendant le mois d'octobre, les comédiens proposent des circuits spéciaux pour célébrer l'Halloween.

5. Faire la tournée des microbrasseries

Qui est partant pour une journée complète à déguster des bières de microbrasseries sans avoir à prendre le volant? À bord d'un autobus Brew Donkey, vous pourrez visiter trois ou quatre microbrasseurs locaux pour rencontrer les artisans, en apprendre davantage sur la fabrication et, bien sûr, goûter aux meilleures bières. Les invités pourront même essayer des productions limitées qui ne sont pas offertes au grand public.

6. Capter des endroits surprenants en photo

À pied comme à vélo, la région d'Ottawa-Gatineau compte de nombreux emplacements où la vue mérite d'être immortalisée sur votre fil Instagram.

Cascade Hog's Back | Cascades spectaculaires sur un site proposant plusieurs sentiers de marche aux points de vue à couper le souffle.

| Cascades spectaculaires sur un site proposant plusieurs sentiers de marche aux points de vue à couper le souffle. Arboretum du Dominio | Espace vert réunissant plus de 2 000 variétés d'arbres et d'arbustes aux couleurs majestueuses, en bordure du lac Dow.

Espace vert réunissant plus de 2 000 variétés d'arbres et d'arbustes aux couleurs majestueuses, en bordure du lac Dow. Tourbière Mer Bleue | Tourbière de 7 700 ans présentant un écosystème tout à fait unique.

Tourbière de 7 700 ans présentant un écosystème tout à fait unique. Marché By | Un incontournable pendant la saison des récoltes.

